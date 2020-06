Eroul Zilei. Ovidiu Pop, fotograful care cucerește lumea

Numai anul trecut, artistul orădean Ovidiu Pop a obţinut 424 de premii, din care 151 au fost medalii de aur, în 71 de ţări.

„De la 13 ani la orice competiție sau cantonament duceam aparatul cu mine. Între timp mi-am făcut o firmă de publicitate si am început să fotografiez pentru firmă. M-a prins prin trupa care era acolo partea artistică a forografiei și am început să trimit la diverse cometiții de profil. Acu vrea 5 ani au început să curgă premiile. Am fost și la un curs de fotografie dar ședințele de club au fost cele mai productive. Eu am început să intru pe partea mai creativă, mai de experiment”, ne-a povestit Ovidiu despre cum a început pasiunea sa pentru fotografie.

„Eu am încercat să prind trecerea timpului prin a fotografia diverse locații în mai multe anotimpuri și aceste fotografii mi-au adus un succes internațional mai amplu”, a mai spus fotograful.

Ovidiu Pop, fotograful care cucerește lumea