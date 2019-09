Eroul Zilei. Veronica Bulf, profesoara care a renunțat la flori

Captură Antena 3

O profesoară de limba română a reuşit să îi uimească pe părinţi la începerea anului şcolar. Veronica Bulf predă limba română de 22 de ani la Școala George Emil Palade din Buzău, iar anul acesta nu a vrut să primească flori de la elevi. A cerut, în schimb, să fie cumpărate cu aceiaşi bani rechizite care să fie donate copiilor ce provin din familii nevoiașe.

Cadrul didactic spune că aceeași cerință a avut-o și către alte două clase de elevi din a opta, astfel că, în prima zi de şcoală a reușit să adune o cantitate importantă de rechizite, care au fost donate unei asociații.

„Copil fiind și eu duceam flori la școală întodeauna numai că acum am considerat că mai utile sunt niște rechizite, care le putem dona copiilor care au cu adevărat nevoie de ele. Părinții cu care am discutat au fost foarte deschiși la schimbul pe care l-am propus pentru acest început de an școlar. Copii au venit cu rechizite pe care le-am donat” a povestit Veronica Bulf la Antena 3.