Escrocherie online în numele Loteriei Române: Aplicații false promit câștiguri, utilizatorii rămân fără bani. Avertismentul DNSC

1 minut de citit Publicat la 10:36 03 Apr 2026 Modificat la 10:36 03 Apr 2026

Specialiștii avertizează că utilizatorii sunt păcăliți să depună bani într-un cont fals / Sursa Getty

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi metode de fraudă online, în care atacatorii folosesc imaginea Loteria Română pentru a distribui linkuri către site-uri și aplicații false ce promit bonusuri atractive.

Potrivit DNSC, schema începe cu accesarea unor linkuri de tip „bonus loto”, care duc către site-uri frauduloase create special pentru a imita pagina oficială.

Ulterior, utilizatorii sunt redirecționați către o interfață care seamănă cu Google Play, de unde li se cere să descarce o aplicație falsă ce folosește identitatea vizuală a Loteriei Române.

În realitate, aceste pagini sunt realizate prin tehnici de tip „typosquatting”, adică folosesc adrese web foarte asemănătoare cu cele oficiale, pentru a induce în eroare utilizatorii.

„Recent, pe platforma social media Instagram a fost identificat un cont care copia imaginea Loteriei Române pentru a răspândi link-uri către site-uri clonă, site-uri frauduloase controlate de atacatori.

Noul mod de operare atrage potenţialele victime să dea click pe link-uri care redirecţionează către site-uri care promit bonusuri sau câştiguri substanţiale, dar care în cele din urmă duc către aplicaţii şi platforme frauduloase", se arată într-o postare DNSC pe pagina de Facebook.

Specialiștii avertizează că utilizatorii sunt păcăliți să depună bani într-un cont fals.

„După instalarea aplicaţiei, utilizatorul este redirecţionat către o platformă care imită un cazinou online, unde i se solicită să îşi creeze un cont şi să efectueze o depunere iniţială de bani pentru a "activa" un presupus bonus. Pentru a părea cât mai credibilă, platforma "bombardează" utilizatorul cu oferte şi bonusuri aparent generoase, creând impresia unor câştiguri rapide şi sigure.

În realitate, acesta este mecanismul prin care atacatorii motivează victima să depună bani", explică experţii DNSC.

DNSC avertizează că, odată depuși, banii nu mai pot fi retrași, iar utilizatorii se lovesc de așa-zise „probleme tehnice” și amânări atunci când încearcă să își recupereze sumele.