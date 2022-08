"Numai cu voi, românii, păţesc asta!" | Ţeapa totală a verii pe litoralul grecesc

Unul dintre românii păcăliţi de mirajul unei vacanţe în Grecia, a povestit experienţa sa pe un forum în care turiştii dezbat diverse probleme cu care se pot confrunta pe parcursul vacanţelor în această ţară.

„Am plătit pentru a rezerva un hotel care nu există

„Din păcate, eu am rămas şi fără bani, dar şi fără concediu. Am plătit toţi banii pentru a rezerva un hotel care am aflat că nici nu există. E şi vina mea, e şi vina celor care lasă pe internet astfel de escroci care profită de cei creduli”, a scris unul dintre românii escrocaţi.

Culmea este că a discutat la telefon cu cel care i-a dat ţeapa, după ce acesta l-a contactat şi i-a spus că nu e suficient avansul de 40% şi că trebuie plătită suma integrală.

Infractorul şi-a justificat pretenţia prin faptul că există o cerere foarte mare, iar preţurile ar urma să şi crească.

„Am încercat să port o discuţie cu el. O voce răstită mi-a spus într-o engleză stricată că doar cu turiştii români are astfel de probleme, că toţi ceilalţi plătesc integral şi că s-a săturat să se târguiască şi să ne explice câţi oameni din lumea întreagă vor în hotelul lui. Atunci parcă am simţit că ceva nu e în regulă, dar mi-am spus că e vina mea şi că ruşinos să mă târguiesc pentru nişte bani pe care oricum îi voi plăti. Şi i-am plătit pe toţi”, a povestit bărbatul.

Numeroşi turişti români au raportat sezonul acesta preţuri exagerate, furtul maşinilor şi facilităţi care la faţa locului s-au dovedit inexistente.