Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș: Există victime. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

<1 minut de citit Publicat la 09:43 13 Noi 2025 Modificat la 10:16 13 Noi 2025

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Foto: ISU/ Facebook

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din oraşul Balş, judeţul Olt. Din primele informații, sunt două victime, una dintre ele cu arsuri grave.

Zeci de garsoniere din blocul respectiv au fost distruse în urma deflagrației care a avut loc la etajul al treilea. Imaginile din interiorul clădirii arată pagubele provocate de suflul exploziei.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi dimineaţa, la o explozie urmată de un incendiu, la o garsonieră situată la etajul trei al unui bloc din Balş.

„La nivelul judeţului Olt a fost activat Planul roşu de intervenţie, fiind mobilizate şase echipaje SMURD, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) şi un post medical avansat pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”, au afirmat pompierii.

Echipele de intervenţie au identificat două victime, cu arsuri şi o persoană cu atac de panică.

La ora transmiterii acestei ştiri, pompierii acţionează pentru stingerea incendiului şi pentru evacuarea locatarilor din blocul respectiv.