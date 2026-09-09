ExpoApa 2026: ARA pune bazele unei strategii prin care apa să devină proiect de țară

Organizat de Asociația Română a Apei (ARA), evenimentul aduce la București aproape 90 de expozanți. Foto: ARA / FB

Cea de-a 26-a ediție ExpoApa a început ieri, 9 septembrie, cu o miză majoră pentru industrie: construirea unei strategii naționale care să transforme sectorul apei într-un proiect de țară și într-un motor de dezvoltare economică. Organizat de Asociația Română a Apei (ARA), evenimentul aduce la București aproape 90 de expozanți din România și alte 12 țări, autorități, companii din industrie, universități și oameni din mediul academic. Peste 4.000 de participanți din întreaga regiune sunt așteptați la Romexpo până pe 10 septembrie.

Conferința de deschidere a adus în prim-plan rolul strategic al apei în economie, nevoia de a administra mai eficient investițiile și potențialul României de a deveni un centru regional de expertiză și tehnologie în acest sector.

„Companiile de apă din România au o cifră de afaceri totală de aproape 1,5 miliarde de euro, iar sectorul gestionează investiții de 6,3 miliarde de euro. Până la finalul anului estimăm că vom ajunge la aproximativ 7 miliarde de euro. Vorbim despre investiții de aproape cinci ori mai mari decât cifra de afaceri a industriei, ceea ce reprezintă o performanță importantă.

Prin această conferință vrem să mobilizăm actorii din sector și să punem bazele unei noi strategii, prin care apa să devină proiect de țară.

La finalul celor trei zile, vrem să avem punctele esențiale ale unui plan pe care să îl prezentăm Guvernului. Apa poate genera valoare economică, iar România ar trebui să devină un hub regional în acest domeniu.

Literatura de specialitate arată că fiecare euro investit în apă aduce economiei beneficii de 2,5 euro. Dacă luăm în calcul și efectele asupra sănătății, mediului și productivității, valoarea poate ajunge până la patru euro”, a declarat Ilie Vlaicu, președintele ARA, în deschiderea ExpoApa 2026.

În viziunea ARA, obiectivul pentru următorul deceniu nu trebuie să se limiteze la volumul investițiilor atrase. Sectorul are nevoie de o strategie prin care serviciile de alimentare cu apă să contribuie direct la dezvoltarea și susținerea economiei naționale.

Necesitatea unei strategii naționale a fost susținută și de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Diana Buzoianu a atras atenția asupra decalajelor care persistă în accesul la infrastructura de apă și canalizare, dar și asupra oportunităților economice pe care investițiile din acest domeniu le pot crea.

„Subiectul apei în România ar trebui să fie privit, într-adevăr, ca un plan național, ca o misiune națională, pentru că este o resursă fără de care nu putem să susținem niciun fel de altă activitate în țară și nu putem, de altfel, să susținem niciun fel de trai decent în limite absolut normale pentru români.

Trebuie să plecăm cumva de la a ne accepta trecutul, a îmbunătăți și a munci în prezent ca să avem un viitor un pic mai bun.

Datele INS arată că 61% din populația rezidentă este conectată la sistemele de canalizare. Asta înseamnă că mai avem mult de mers înainte. Aici este și o oportunitate de business, pentru că trebuie să veniți alături de noi când gândim politici publice, să le conectăm și la ideea de business”, a spus Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor din România.

La ceremonia de deschidere au mai participat Dan Reșitnec, secretar general al Guvernului României, Andrei Chivu, director general PDDTJ în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Arthur Guischet, secretar general al European Water Association, Cristian Erbașu, președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, dr. ing. Ioan Silviu Doboși, președintele Asociației Inginerilor de Instalații din România, și Peter Kosner, reprezentant al Departamentului de Apă Uzată din München.

După ceremonia oficială, participanții au analizat condițiile necesare pentru ca industria apei să devină un proiect de țară și un motor de dezvoltare economică. O altă temă a vizat perspectiva anului 2035 și schimbările pe care tehnologia, digitalizarea și noile cerințe de eficiență le vor produce în sector. Dezbaterile au inclus soluțiile care pot îmbunătăți administrarea infrastructurii de apă, precum și competențele necesare pentru adoptarea noilor tehnologii.

ExpoApa continuă până pe 10 septembrie

ExpoApa rămâne deschisă la Romexpo până joi, 10 septembrie. Vizitatorii pot descoperi cele mai noi echipamente și soluții pentru detectarea pierderilor de apă, tratarea avansată a apelor uzate, monitorizarea în timp real a rețelelor și automatizarea proceselor. Zona exterioară găzduiește echipamente de mari dimensiuni și demonstrații operaționale.

Și seria conferințelor și dezbaterilor continuă în următoarele două zile. Agenda de miercuri include finanțarea proiectelor, experiența investițiilor deja implementate și perspectivele sectorului după 2027. Workshopul dedicat modelului danez de management al apei va prezenta exemple internaționale, cu participarea Ambasadei Regatului Danemarcei în România și a specialiștilor danezi.

Ultima zi va fi dedicată resursei umane și competențelor de care industria are nevoie într-un context marcat de digitalizare, automatizare și tehnologii noi.

Despre Asociația Română a Apei

Asociația Română a Apei (ARA) este o structură profesională care reunește operatori de apă, experți tehnici, autorități și furnizori de soluții și are ca misiune promovarea unui management integrat, eficient și sustenabil al resurselor de apă.

Activitatea organizației este orientată către cooperarea dintre actorii relevanți ai sectorului, schimbul de know-how și promovarea soluțiilor inovatoare capabile să răspundă provocărilor legate de infrastructură, schimbările climatice și protecția mediului.

Informații suplimentare despre eveniment și înregistrarea participanților sunt disponibile pe site-ul ARA, în secțiunea EXPOAPA.