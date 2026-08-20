FACIAS cere control la Autoritatea Vamală Română, după ce inspectorilor vamali le-au fost stabilite ținte de amenzi și sesizări penale

FACIAS solicită Ministerului Finanțelor să trimită de urgență Corpul de control la Autoritatea Vamală Română. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ AVR

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a transmis, joi, prin intermediul unui comunicat de presă, că solicită Ministerului Finanțelor să trimită de urgență Corpul de control la Autoritatea Vamală Română, „unde conducerea instituției a impus echipelor mobile un plan care stabilește numărul controalelor și al sancțiunilor, valoarea amenzilor și a confiscărilor și, mai grav, numărul sesizărilor penale pe care inspectorii trebuie să le întocmească în semestrul al doilea al anului 2026”.

Potrivit documentelor prezentate în presă, Cabinetul președintei Autorității Vamale Române a transmis direcțiilor regionale „planul rectificat pentru activitatea echipelor mobile”. Documentul prevede, pentru cele 51 de echipe mobile, efectuarea a 2.432 de controale, aplicarea a 972 de sancțiuni și a unor amenzi în valoare totală de aproximativ 8,8 milioane de lei. Planul mai prevede confiscări de peste 3,5 milioane de lei și întocmirea a cel puțin 13 sesizări penale.

„Într-un stat democratic este inacceptabil ca o instituție publică să stabilească în avans câte sancțiuni și câte posibile infracțiuni trebuie să identifice inspectorii săi.

Autoritatea Vamală Română poate planifica numărul controalelor și domeniile care trebuie verificate, însă conducerea instituției nu poate stabili dinainte câte abateri trebuie să constate inspectorii și ce valoare trebuie să aibă sancțiunile. Potrivit Codului vamal al Uniunii Europene, controalele vamale trebuie să se bazeze în principal pe analiza de risc, iar sancțiunile contravenționale trebuie să fie proporționale cu faptele constatate”, se arată în comunicat.

De asemenea, fundația a mai subliniat că stabilirea unor ținte de amenzi, confiscări și sesizări penale poate expune cetățenii și operatorii economici unor abuzuri.

„Stabilirea dinainte a unui număr de sesizări penale este și mai gravă. Legea obligă organele de control să sesizeze organele de urmărire penală atunci când faptele constatate creează o suspiciune rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni. Astfel, inspectorii vamali au obligația să constate realitatea din teren și să aplice legea, nu să plece în control cu obligația de a se întoarce cu sesizări penale.

Stabilirea unor ținte de amenzi, confiscări și sesizări penale poate pune presiune asupra inspectorilor vamali să sancționeze agenții economici pentru a îndeplini planul impus de conducerea Autorității Vamale Române și poate expune cetățenii și operatorii economici unor abuzuri”, a mai precizat FACIAS.

De asemenea, FACIAS cere Ministerului Finanțelor să dispună efectuarea unui control la Autoritatea Vamală Română.

„Totodată, FACIAS atrage atenția asupra declarațiilor președintelui Autorității Vamale Române, Ioana Bădescu. Aceasta a afirmat că documentul care a apărut în presă conține doar valori orientative și că inspectorii vamali nu vor fi sancționați dacă nu le ating. În același timp, Ioana Bădescu a precizat că instituția va evalua personalul la sfârșitul anului în funcție de rezultatele obținute.

FACIAS solicită Ministerului Finanțelor să dispună efectuarea unui control la Autoritatea Vamală Română, instituție aflată în subordinea sa, pentru a stabili persoanele responsabile de elaborarea și aprobarea planului, precum și temeiurile legale în baza cărora au fost stabilite țintele impuse inspectorilor vamali. Totodată, FACIAS solicită ca rezultatele controlului, concluziile anchetei și măsurile dispuse în urma verificărilor să fie făcute publice”, se mai arată în comuniccat.