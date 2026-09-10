FACIAS trage un semnal de alarmă după cazul pacientei care a plecat de la Floreasca pentru o operație la privat

2 minute de citit Publicat la 17:04 10 Sep 2026 Modificat la 17:04 10 Sep 2026

Pacienta afirmă că, după transferul la Floreasca, i s-a spus că va fi operată în aceeași zi / Sursa foto: Getty images

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat, joi, Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor București și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și solicită verificări la Spitalul Clinic de Urgență București - Floreasca, după ce o pacientă cu două fracturi susține că a așteptat șase zile pentru o intervenție chirurgicală.

Cazul a pornit de la mărturia unei paciente care a ajuns la Floreasca după un accident casnic în urma căruia a suferit o fractură la umărul drept și una la tibia stângă. După evaluări medicale în două unități sanitare, acesteia i s-a recomandat intervenția chirurgicală.

Pacienta afirmă că, după transferul la Floreasca, i s-a spus că va fi operată în aceeași zi.

Operația a fost însă amânată succesiv, iar timp de șase zile aceasta a rămas imobilizată fără să primească, potrivit propriei relatări, explicații suficiente privind întârzierea.

Pe durata internării, pacienta reclamă lipsa tratamentului adecvat pentru durere și condiții necorespunzătoare de spitalizare. Salonul ar fi fost supraaglomerat, cu cinci paturi, iar calitatea hranei ar fi fost precară.

Un alt episod menționat în mărturie privește apariția unor palpitații.



Pacienta a solicitat un consult cardiologic, însă susține că, în următoarele 24 de ore, a beneficiat doar de efectuarea unei electrocardiograme, fără consultul unui medic cardiolog.

În cele din urmă, lipsa unei date certe pentru operație și starea psihică provocată de condițiile de internare au determinat-o să părăsească spitalul și să se transfere la o unitate medicală privată.

Intervenția efectuată ulterior a costat 8.000 de euro.

„Pentru FACIAS, cazul trebuie să determine autoritățile să verifice nu doar situația particulară a pacientei, ci și modul în care sunt organizate și prioritizate intervențiile chirurgicale și în care sunt respectate drepturile pacienților.

Organizația solicită verificarea criteriilor pe baza cărora sunt întocmite listele operatorii, a motivelor concrete pentru amânarea intervenției timp de șase zile și a condițiilor în care pacienta a fost internată și tratată.

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului prevede dreptul la respectarea demnității, la informare și la îngrijiri medicale continue, precum și stabilirea priorității tratamentelor pe criterii medicale”, a transmis FACIAS, într-un comunicat de presă.

FACIAS solicită o reformă legislativă care să introducă termene mai scurte și clare pentru soluționarea cazurilor de malpraxis.

„FACIAS susține că un pacient nu poate fi lăsat într-o stare de incertitudine, în durere și fără informații privind momentul în care va beneficia de tratamentul necesar.

Cazul se înscrie într-o problematică mai largă pe care FACIAS încearcă să o aducă în atenția autorităților: modul în care sunt soluționate cazurile de malpraxis și felul în care pacienții pot obține despăgubiri atunci când suferă prejudicii.

Împreună cu asociațiile de pacienți din România, FACIAS solicită o reformă legislativă care să introducă termene mai scurte și clare pentru soluționarea cazurilor de malpraxis, să elimine blocajele financiare din aceste anchete și să permită acordarea unor despăgubiri corecte și într-un timp rezonabil”, se mai arată în comunicat.