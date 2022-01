Bunica Elena, din Câmpulung Moldovenesc, stă în frig de zile bune | #josfăcătura

Bunica Elena a împlinit 91 de ani. "Eu de patru ani nu ies din casă, decât până în curte şi înapoi. Şi mai am şi bucurii din astea?", a spus ea, duminică, la emisiunea "News Magazine".

"Stau și mă gândesc și nu dorm toată noaptea. Mă gândesc de unde scot atâţia bani", spunea ea în urmă cu câteva zile.

După mai bine de 30 de ani de muncă, bunica Elena a ieşit la pensie cu 1800 de lei, dintre care 300 îi dă doar pe medicamente.

"Îmi doresc linişte şi pace şi nu am, din cauza facturilor. Factura la gaz e jumătate din pensia mea, asta e prima lună. În luna noiembrie noi am instalat gaz, am mai împrumutat bani ca să pot plăti instalaţia că a fost foarte scumpă. Şi acum am rămas şi pe lemne şi pe gaz.

Cu lemne nu m-am mai aprovizionat, că am crezut că am gazul", a mai spus bătrâna.

