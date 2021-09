Factură mai mare la gaze cu 110%, începând cu 1 octombrie, trimisă de un telespectator Antena 3

Mulți români vor plăti, pentru furnizarea gazelor naturale, tarife duble. Este vorba despre cei care au primit, încă din luna august, notificări de majorare a prețurilor începând cu data de 1 octombrie, când furnizorul anunța că va crește tariful de la 0,104 lei kW/h, la 0,220 lei kW/h, preț fără TVA.

Furnizorul a și explicat de ce a luat acestă decizie de majorare a prețurilor. În primul rând, pentru că au crescut prețurile pe piața en-gros a gazelor naturale din România, în timp ce producția de gaze internă a scăzut iar cantitățile de gaz înmagazinate s-au diminuat.

Mai sunt și câțiva factori de natură externă, precum faptul că Rusia a redus livrările de gaze naturale în Europa.

Experții în energie spun însă că prețurile sunt nejustificat de mari și cel mai probabil vorbim și de o speculă.

Potrivit acestora, unii români vor avea mari dificultăți în a-și plăti facturile la iarnă, în special cei cu venituri modeste, care vor fi nevoiți să se îndatoreze pentru a nu acumula restanțe. Mulți dintre ei vor apela, probabil, la instituții financiare nebancare care practică dobânzi colosale.

Ministrul Energiei: "13 milioane de români vor beneficia de subvenţii. Vom ajuta şi IMM-urile"

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a explicat cum se calculează exact subvențiile de la stat pentru facturile la curent şi gaze şi ce categorii de consumatori vor primi ajutoarele.

”Asta înseamnă înmulțit cu 2.5 membri de familie per gospodărie înseamnă 13 milioane de români care consumă 200 kW lunar.

200 de kW lunar înseamnă un consum mediu al românilor care au aproximativ un venit mediu. 13 milioane de români înseamnă mai mult de 60% din populația României care va beneficia de această subvenție.

La gazele naturale este un procent fix de 25% din factură și aici vorbim de 2.326,551 de gospodării din total 3.600.00 de români care au acces la gaze. Vorbim de aproximativ 5.800.000 de români care vor beneficia de această subvenție.

Cei care nu vor beneficia de această subvenție sunt cei care vor merge pe Legea Consumatorului Vulnerabil, acolo vor beneficia de legea Consumatorului Vulnerabil, iar cei cu veniturile peste medii cei care nu se încadrează în aceste consumuri şi evident au veniturile mult mai mari nu vor beneficia de aceasta compensare.

Mai mult, la energie electrică oferim inclusiv un ajutor practic celor care vor să se mute de la furnizorul care are prețuri peste media prețului care este 82 de bani în momentul de față pe kW. Sub această medie va beneficia practic procentual de o compensare mai mare dacă se mută la un furnizor care are sub prețul sub medie", spune ministrul Energiei, Virgil Popescu.

