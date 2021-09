Care sunt românii care vor fi ajutați să își achite facturile uriașe în această iarnă și în ce condiții vor fi sprijiniți de stat

La doar câteva săptămâni după ce a spus că plafonarea prețurilor nu este posibilă, premierul s-a răzgândit.

”Abia acum am început să ne uităm și la această soluție, avem deja soluții pentru compensare și asta voiam să avem. Să ne asigurăm că, în special clienții non-casnici și casnici, IMM-urile și persoanele fizice, nu vor plăti toată factura în această iarnă.

Pentru mine este foarte important să nu distorsionăm foarte mult piața”, a declarat Florin Cîțu.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune însă că nu este de acord cu plafonarea prețurilor și că este adeptul compensațiilor la factură.

”Îi asigură pentru suportul diferenței între prețul mediu ponderat din piață minus cel mai mic preț din piață. Și aici trebuie spus încă un lucru. Cel mai mic preț din piață, la această oră, este prețul reglementat la data de 31 decembrie 2020, adică un ajutor suficient de mare și vorbim estimativ de 5.172.193 de gospodării la gaze naturale. Este un procent fix de 25% din factură. Aproximativ 5.800.000 de români care vor beneficia de această subvenție”, a declarat Virgil Popescu.

Discuțiile vin după ce PSD a depus în Parlament un proiect de lege privind plafonarea prețurilor la energia electrică pentru o perioadă de 6 luni.

Europarlamentarul Mihai Tudose a atras atenția că aceasta este o soluție temporară astfel încât statul să aibă timp să se apuce de investiții în noi capacități de producție.

”Va fi creat un fond la Ministerul Energiei care să compenseze fondurile la furnizori. Contul acela va fi alimentat din bugetul de stat, o parte și o altă parte prin sumele luate de la producătorii de energie, 50% din profitul fiscal declarat”, spune și Mihai Tudose.

Românii nu știu însă la ce să se aștepte și își fac griji dacă vor reuși să achite facturile pentru lunile de iarnă.

Potrivit statisticilor oficiale, energia electrică s-a scumpit cu 25% în ultimul an, iar gazele naturale cu 20%. Până la sfârșitul anului, însă, ANRE a anunțat o dublare a facturilor la gaze iar unii furnizori au trimis oferte noi de majorare a prețurilor la energia electrică, chiar și cu 65% din această toamnă.

Ministrul Energiei: "13 milioane de români vor beneficia de subvenţii. Vom ajuta şi IMM-urile"

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a explicat cum se calculează exact subvențiile de la stat pentru facturile la curent şi gaze şi ce categorii de consumatori vor primi ajutoarele.

”Asta înseamnă înmulțit cu 2.5 membri de familie per gospodărie înseamnă 13 milioane de români care consumă 200 kW lunar.

200 de kW lunar înseamnă un consum mediu al românilor care au aproximativ un venit mediu. 13 milioane de români înseamnă mai mult de 60% din populația României care va beneficia de această subvenție.

La gazele naturale este un procent fix de 25% din factură și aici vorbim de 2.326,551 de gospodării din total 3.600.00 de români care au acces la gaze. Vorbim de aproximativ 5.800.000 de români care vor beneficia de această subvenție.

Cei care nu vor beneficia de această subvenție sunt cei care vor merge pe Legea Consumatorului Vulnerabil, acolo vor beneficia de legea Consumatorului Vulnerabil, iar cei cu veniturile peste medii cei care nu se încadrează în aceste consumuri şi evident au veniturile mult mai mari nu vor beneficia de aceasta compensare.

Mai mult, la energie electrică oferim inclusiv un ajutor practic celor care vor să se mute de la furnizorul care are prețuri peste media prețului care este 82 de bani în momentul de față pe kW. Sub această medie va beneficia practic procentual de o compensare mai mare dacă se mută la un furnizor care are sub prețul sub medie", spune ministrul Energiei, Virgil Popescu.

