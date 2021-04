Familia de “traci liberi“ din Timiş și-a pierdut copiii. Bebeluşul a murit, ceilalţi doi au fost luaţi în plasament pentru că părinții îi obligau să doarmă în cort

Angajații de la Protecția Copilului s-au dus în localitatea Matnicu Mic, de lângă Lugoj pentru a lua copiii, însă operațiunea s-a lăsat cu scandal, fiind necesară intervenția jandarmilor.

Tatăl copiilor, intointitulat "individ suveran" i-a amenințat cu moartea pe jandarmi

Cei de la Direcția pentru Protecția Copilului au prezentat mai întâi părinților decizia hotărârea judecătorească prin care cei mici erau luați din îngrijirea lor. Tatăl copiilor nici nu a vrut să audă de acest lucru și a început să îi bruscheze și amenințe cu moartea pe jandarmi, după care s-a baricadat în casă alături de cei mici. În tot acest timp a transmis intervenția forțelor de ordine pe o rețea de socializare

Forțele de ordine au spart o ușa, au intrat în casă și au folosit și spray-uri lacrimogene pentru a-l liniști, potrivit lugojinfo.ro.

După o intervenție care a durat mai bine de două ore, copiii au fost preluați de autorități, iar în continuare vor ajunge în grija unor asistenți maternali. Băieții vor primi, cel mai probabil, și asistență psihologică deoarece, cel puțin în ultima perioadă, au trecut prin traume greu de imaginat.

Anchetă a poliţiei după ce un bebeluş dintr-o familie de "traci" autodeclaraţi a murit la un spital din Timişoara

Părinţii bebeluşului au intrat în atenţia autorităţilor la începutul lunii noiembrie, atunci când au fost reţinuţi de poliţiştii de fontieră maghiari după ce au încercat să intre în ţară fără să prezinte niciun document. Aceştia au spus că sunt din Tracia şi se întorc în ţara în care s-au născut.

Poliţiştii din Timiş au deschis o anchetă după ce un bebeluş de doar câteva luni al unei familii autodeclarate de "traci" a murit la Spitalul Louis Ţurcanu din Timişoara.

Potrivit medicilor, bebeluşul a fost preluat cu un elicopter de la Făget şi dus de urgenţă la Spitalul Louis Ţurcanu din Timişoara. În cele din urmă, copilul a intrat în stop cardiorespirator, iar în ciuda eforuturilor făcute de medici, micuţul nu a mai putut fi salvat.

Însă, imediat după declararea decesului, tatăl copilului a devenit recalcitrant. Iar la sosirea poliţiştilor acesta s-a legitimat doar cu nişte hârtii fără valoare care nu pot înlocui documentele de identitate valabile.

Bărbatul a fost dus la o Secţie de Poliţie din Timişoara pentru a putea fi identificat. Supărat, acesta a făcut un live pe pagina personală de Facebook, chiar din maşina de poliţie.

Familie de români reținută la Vama Nădlac. Voiau să între în țară fără documente: "Suntem indivizi suverani!"

Un bărbat, o femeie și trei copii au fost reținuți duminică seară, la punctul de frontieră Nădlac 2, pe sensul de intrare în România, de către autoritățile maghiare. Barbatul se intoarcea cu familia din Danemarca și a refuzat să prezinte documentele de călătorie pe motiv că este individ "suveran" din Tracia.

familie formată dintr-un bărbat, o femeie şi trei copii a fost reţinută duminică seara de autorităţile maghiare, pe sensul de intrare în Romania, la punctul de frontiera Nadlac 2. Aceștia au refuzat să se legitimeze și s-au baricadat în mașină. Autoritățile maghiare au cerut ajutorul colegilor români de la vama.

Intr-o postare făcută astăzi pe pagina de Facebook, bărbatul susține că a explicat autorităților că este geto-traco-dac și are nativitate-origini din Getia-Tracia-Dacia.

"Spațiul geografic: carpato-danubiano-pontic , meleagurile natale ... ca mi-a fost recunoscuta personalitatea juridică de toți cei care nu mi-au răspuns la scrisori in termen , ca am blazon al casei mele , ca am patrimoniu , ca am și capacitatea de a face comerț(in termeni și condițiile mele ) ca am și pământ, și ca urmează sa am și moneda mea , am sa îmi fac și drapel și tot ce trebuie ... acum ei trebuie sa răspundă și sa plătească pt tot ce au făcut !!!"

