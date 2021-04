Drame cumplite în familiile decedaților de COVID: ”Niciun om nu merită să fie îngropat ca un câine!”

Ana Maria și-a pierdut tatăl în luna decembrie iar înmormântarea a fost făcută în grabă, fără ca familia să aibă vreo posibilitate să se apropie de sicriu.

”A trebuit să ne abținem, să nu atingem sicriul, evident, nu l-am văzut, nu a fost posibil. A fost dus la groapă„, a povestit Ana-Maria Grozea, fiica decedatului, la emisiunea moderată de Mihai Gâdea.

”Mă doare încă, pentru că nu numai el, ci niciun om, nicio persoană din lumea asta nu merită să fie îngropată exact ca un câine!”, a spus și soția acestuia.

”Am spus clar că îmi iau combinezon, vizieră, mască, am specificat în solicitare că voi sta în mașină, nu au vrut”

Și colega noastră, Loredana Chimoiu, a trecut printr-un coșmar încercând din răsputeri să obțină o derogare pentru a participa la înmormântarea mamei, diagnosticată în spital cu COVID. Colega noastră a demarat chiar și o petiție online, intitulată ”Lăsați-ne să ne înmormântăm părinții și copiii creștinește!”

”Pe 26 octombrie a fost confirmată pozitiv, și pe 1 noiembrie a decedat. După patru zile. În momentul în acre am cerut DSP-ului aceste lucruri, mie nu mi-au permis, mi-au refuzat cererea, sora mea a avut dreptul să meargă la înmormântarea mamei pentru că ea avea statutul de carantinat.

Am făcut două sau trei cereri, și pe cale oficială, și telefoane, am spus clar că îmi iau combinezon, vizieră, mască, am specificat în solicitare că voi sta în mașină, nu au vrut”, a povestit Loredana Chimoiu.

”Omul nu mai are instinct! Se supune la absolut orice”

Reacții extrem de dure nu au întârziat să apară.

”Sunt 24.000 de morți ”de COVID”, care au fost înmormântați astfel. 24.000 de mii. Înmulțit cu cinci membri ai unei familii, înseamnă 100.000 de oameni. Unde sunt ăia 100.000 de oameni? Că 100.000 de oameni înconjoară tot Guvernul, toată clădirea Guvernului și s-a terminat. Sunt 100.000 de oameni care au acceptat ca rudele lor, mama, tata, copilul, fratele, sora, bunicii, să fie azvârliți ca la groapa comună. Nu este nicio diferență între un lagăr de concentrare și ceea ce se întâmplă acum, din punctul de vedere al înmormântării unui om”, a declarat Dana Budeanu, la Sinteza Zilei.

”Nu înțeleg unde este instinctul omului de autoapărare. Animalul îl are. Dacă îi pui unui câine, în ploaie, pânza aia pe gură, el dă cu laba pe gură până și-o dă jos. Pentru că el are instinct. Omul nu mai are instinct! Se supune la absolut orice”, a declarat și Carmen Tănase.

Mihai Gâdea a prezentat documentul blocat de trei săptămâni de Vlad Voiculescu: ”Vor avea parte de un gen de reacție pe care nici măcar nu îl intuiesc!”

Antena 3 a intrat în posesia unui document exploziv, aflat la Ministerul Sănătății fără a fi semnat, document convenit de toate cultele religioase și reprezentanții Guvernului României, alții decât Ministerul Sănătății, inclusiv Raed Arafat. Documentul ar permite înmormântările creștinești cu tot ritualul.

”Am prezentat informația potrivit căreia toate cultele din România, sunt 18 culte, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Catolică, toate cultele protestante, neoprotestante, dar aici nu e vorba doar de creștini, dar absolut toate cultele din România au convenit împreună cu doctorul Raed Arafat, care a fost un foarte mare susținător al schimbării acestui document.

Acest document noi îl avem pe surse de la Ministerul Sănătății, însă am încercat să ne informăm cu privire la modul în care au decurs aceste discuții, folosind toate sursele posibile.

Absolut toate cultele din România au avut două discuții cu doctorul Arafat, care a zis că da, protocolul de înmormântare trebuie schimbat, sunt de acord cu asta, și de trei săptămâni acest document este blocat de Vlad Voiculescu și mai ales de doamna Andreea Moldovan, secretar de stat.

Care sunt lucrurile extraordinare din acest document? Doar niște lucruri de bun simț. Lucruri care fac ca aceste înmormântări să nu mai calce nici demnitatea umană, nici dreptul la credință. Nu vreau să intru în detalii dar oamenii ar trebui să știe că persoanele declarate moarte de COVID, deci în România peste 24.000 de oameni, au fost luați, dezbrăcați, băgați în saci și în felul acesta, înmormântați”, a declarat Mihai Gâdea în timp ce prezenta documentul blocat de ministrul Sănătății.

”Vreau să vă prezint care sunt modificările față de ceea ce era înainte. Ce e cu roșu e adăugat”, a continuat realizatorul Sinteza Zilei.

