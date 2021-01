O familie din Ploieşti face acte de caritate în memoria fiului pierdut: "Lumea nu se schimbă peste noapte, ci cu un act de bunătate"

Chiar dacă viaţa i-a îngenunchiat ei au găsit puterea, într-o bună zi, să se adune. Isvoraş Savu a fost cel care a găsit un mesaj postat de fiul său pe un cont de socializare: "Cea mai importantă întrebare: ce facem pentru alţii?" Din acel moment a ştiut că trebuie să îi ajute pe toţi cei din jur.

În memoria fiului său, Isvoraş Savu a înfiinţat "Asociaţia Emanuel", asociaţie ce-i poartă numele fiului său prea devreme trecut în nefiinţă. În fiecare zi, de când se trezeşte până seara face acte de caritate. Nu numai că împarte mâncare caldă pentru cei nevoiaşi, paradoxal este că, deşi stă cu chirie, a reuşit să construiască, numai în acest an, şapte case pentru cei neajutoraţi.

Este o nouă zi pentru Isvoraș Savu în care trebuie să ajute foarte mulţi oameni. Îl găsim la Centrul Emanuel, împreună cu soţia, fiica sa, fratele şi cumnata. Cu toţii pregătesc de zor pachete cu hăinuţe şi plase cu alimente. Au foarte mulţi oameni nevoiaşi în comunitate pe care i-au ajutat de Anul Nou.

În tot centrul aflat la Valea Călugărească sunt lucruri ce trebuie să ajungă la copii, bătrâni şi alţi oameni care au nevoie de ajutor.

Dar până să detaliem agenda zilei, vă invităm să faceţi cunoştinţă cu omul nostru de poveste.

13 februarie 2018 este ziua în care universul s-a oprit pentru familia Savu. Fiul lor Emanuel a murit inexplicabil la bunici

"13 feb 2018, ziua în care universul s-a oprit, nu pentru toată lumea, pentru mine pt familia mea, Emanuel de 22 de ani a murit. O veste, care ne a zdrobit, am căzut, inimile noastre s-au frânt și nu am mai vrut să ne ridicam de acolo de jos.

Într-una dintre zile, uitându-ne la pozele lui Emanuel, pe telefon, am observat ceva care mi-a sărit în ochi. Sub poza lui de profil pe Facebook erau scrise următoarele cuvinte: Cea mai importantă întrebare: ce facem pentru alţii", a spus Isvoraş Savu.

Împreună cu mai mulţi oameni cu suflet la fel de mare ca al lui s-au gândit să pună bazele asociaţiei Emanuel, asociaţie care să aducă mereu aminte de Emanuel.

Isvoraş Savu: "Lumea nu se schimba peste noapte, ci cu un act de bunătate"

"Lumea se schimba cu un act de bunatate, hrănind un copil, cineva ne sună, am nevoie de o maşină de spălat, am nevoie de ghetuţe, am nevoie să mă luați de la spital, am nevoie de alimente pentru cei cinci copii. Lumea nu se schimba peste noapte, ci cu un act de bunătate", a spus Isvoraş Savu.

Aşa că, fără să stea pe ganduri, Isvoraş a ajutat pe oricine avea nevoie. Nu a contat statutul social, etnia sau patimile fiecăruia. Şi cu greu a reuşit să facă faţă, mai ales că este grav bolnav.

Prin sacrficiu şi dăruire, Isvoraş Savu a reuşit să ajute mulţi oameni

Dintr-un salariu infim, Isvoraş Savu şi familia lui reuşesc să trăiască, dar şi să dea altora. Nu par a fi deloc deranjaţi de acest lucru, dimpotrivă. Până şi mezina familiei este implicată, alături de părinţii săi, în a pregăti pachetele cu alimente.

"Eu ii ajut să facă pachete pentru copii, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu", spune mezina familiei.

La centrul Emanuel, până ca pandemia să închidă activităţile cu publicul, copiii şi tinerii din comunitate veneau aici să înveţe.

"Ma simt onorat și fericit că pot sa ajut oamenii, îmi dau seama care sunt nevoile oamenilor cele mai acute şi cele mai urgente. Prima ar fi nevoia de comunicare și nevoia de alimente, de mâncare, apoi îmbrăcămintea şi apoi locuinţa. Pe langa acestea e nevoie de educaţie. Fără educaţie degeaba dăm oamenilor, dacă nu îi învăţăm şi să producă, să se comporte, cum să meargă în societate, să îşi aleagă o meserie, facem și lucrul acesta", a spus Isvoraş Savu.

În acest an, fundaţia a construit şapte case pentru comunitate

Pentru Isvoraş Savu, a ajuta şi a-i păsa de suferinţa fiecăruia este un fel de oxigen pe care îl respiră zilnic.Totul cu ajutorul venit de sus, de la Dumnezeu şi de la Emanuel, cel de care îi este dor clipă de clipă, cel pentru care niciodată nu va renunţa, oricât de greu ar fi.