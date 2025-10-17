Fasole cu cârnați, retrasă din peste 100 de supermarketuri: Un client a găsit în ea „un corp străin”. Lista magazinelor unde s-a vândut

Fasole cu cârnați Maestro retrasă din magazine Carrefur și Profi, 17 octombrie 2025. Sursa foto: ANSVSA

ANSVSA a anunțat vineri că peste 100 de supermarketuri din rețelele Carrefour și Profi au retras de la vânzare un sortiment de fasole cu cârnați. Decizia a fost luată după ce un client a găsit în ea „un corp străin” și a făcut reclamație.

Un lot de caserole „Fasole cu cârnați” marca Maestro, produs de Caroli Foods Group SRL, a fost retras de urgență din peste 100 de magazine din țară, după ce un consumator a semnalat prezența unui corp străin în produs. Măsura a fost luată în mod preventiv, din motive ce țin de siguranța alimentară, potrivit comunicatelor oficiale publicate de ANSVSA și transmise de rețelele de retail afectate.

Produsul vizat are următoarele caracteristici:

Denumire: Fasole cu cârnați 350g Maestro

Fasole cu cârnați 350g Maestro Producător: Caroli Foods Group Pitești SRL

Caroli Foods Group Pitești SRL Lot: 250919

250919 Data durabilității minimale: 18.11.2025

18.11.2025 Cod EAN: 5941259016532

Retailerii Carrefour și PROFI au confirmat retragerea produsului de la rafturi și au inițiat, totodată, procedura de rechemare de la clienți. Cei care au achiziționat conservele din lotul afectat sunt sfătuiți să nu le consume, ci să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate. Restituirea contravalorii produsului se va face fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, în perioada 17 – 30 octombrie 2025.

Potrivit reprezentanților PROFI, decizia de retragere a fost luată „din spirit de precauție și pentru protecția consumatorului”, chiar dacă incidentul a fost izolat și semnalat de un singur client.

Unde s-a vândut produsul

Clienții care au cumpărat produsul din aceste lanțuri sunt încurajați să verifice eticheta pentru a identifica dacă produsul se află în lotul rechemat.

Verificați în cămară sau frigider dacă dețineți produsul menționat. Dacă da, nu îl consumați. Îl puteți returna în orice magazin Carrefour sau PROFI, unde veți primi banii înapoi, fără a fi nevoie de bon.

Lista cu magazine Carrefour unde se vindea produsul.

Lista cu magazine Profi unde se vindea produsul.

Acest tip de măsură este standard în industria alimentară, fiind aplicat ori de câte ori există o suspiciune legată de calitatea sau siguranța unui produs, chiar și în lipsa unei confirmări oficiale privind o contaminare periculoasă. Rechemarea preventivă limitează riscurile pentru sănătatea consumatorilor și demonstrează responsabilitatea companiilor implicate.