Femeia lovită pe trecerea de pietoni de rapidistul Kader Keita a murit la spital. Ce urmează pentru fotbalist

Femeia lovită pe trecerea de pietoni de jucătorul Rapidului, Kader Keita, a murit la spital. Aceasta era internată la Spitalul Floreasca, după accidentul din urmă cu o lună. După ce a lovit-o pe femeie, fotbalistul a fugit de la locul faptei, dar a fost identificat de oamenii legii şi plasat, ulterior, sub control judiciar.

Marţi dimineaţă, medicii au confirmat decesul femeii. În urmă cu scurt timp, ea ar fi suferit un infarct, potrivit surselor Antena 3 CNN. În acest moment, jucătorul Rapidului se află sub măsura controlului judiciar, însă, după decesul victimei, încadrarea juridică se schimbă automat. Dacă, până acum, Keita era cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi fugă de la locul accidentului, odată cu moartea femeii, încadrarea se va modifica în ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului.

Cel mai probabil, fotbalistul va ajunge din nou la Parchet, pentru audieri. Nu este exclus ca procurorii să ceară judecătorilor ca măsura să fie schimbată şi să fie trimis în arest preventiv. Încă de la început, procurorii au cerut arestul preventiv, dar magistraţii Tribunalului Bucureşti au respins solicitarea.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit imaginilor de pe o cameră amplasată în zona accidentului, marţi dimineaţa, în jurul orei 05:46, o femeie încearcă să traverseze regulamentar pe strada Gherghiţei din Sectorul 2 al Capitalei.

"La data de 03.03.2026, în jurul orei 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din Bucureşti, Sectorul 2, fără a acorda prioritate de trecere, accidentând-o pe persoana vătămată I.F., care era angajată în traversarea străzii de la stânga la dreapta privind sensul de mers al autovehiculului, pe marcajul trecerii de pietoni marcat şi semnalizat corespunzător, cu consecinţa producerii acesteia de vătămări corporale evaluate prin 130 - 150 de zile de îngrijiri medicale şi punerea vieţii în primejdie, apoi inculpatul a părăsit locul producerii accidentului", ta transmis atunci Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Femeia se apropie de marginea trotuarului şi se angajează în traversare cu câteva secunde după ce prin faţa ei trece în viteză mare o autoutilitară. Ea îşi continuă traversarea, însă după o fracţiune de secundă este lovită în plin de un alt autoturism, condus de Kader Keita, care frânează prea târziu pentru a evita coliziunea. El a plecat apoi de la locul accidentului.

Accidentul a fost sesizat prin numărul de urgenţă 112, anunţându-se că la intersecţia dintre străzile Gherghiţei şi Zamfir Nicolae din Sectorul 2 o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.

Ulterior, Brigada Rutieră a fost informată de unitatea spitalicească că femeia a suferit leziuni ce par a fi urmare a implicării într-un accident de circulaţie.