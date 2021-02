Femeie filmată când împinge la deal un TIR înzăpezit: "Este un supererou"

Filmarea în care femeia pare că împinde la deal un TIR ce aparţine unui producător local de lactate a fost distribuită pe toate reţelele de socializare, respectiv Facebook, Twitter, TikTok şi Instagram.

În imagini se poate observa cum TIR-ul pare că derapează pe şoseaua acoperită cu zăpadă, în timp ce femeia se află în partea din spate a semiremorcii şi pare că împinge camionul.

Mai mult, strada pare a fi în rampă, pe un deal, astfel că probabilitatea ca femeia să ajute în vreun fel camionul să depăşească zona acoperită de zăpadă este foarte mică, notează New York Post.

Totuşi, nu este încă foarte clar că imaginile sunt reale. Iniţial, clipul video a fost publicat pe o pagină de Facebook.

A woman has been spotted attempting to push a lorry up a snow-covered hill in Fife.



Footage shows her 'helping' the struggling Graham’s Dairies truck up an icy road in Cowdenbeath. https://t.co/ifWwBwlFwG pic.twitter.com/Bp9tEceSfv