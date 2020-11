Festivalul Untold se va desfăşura între 5 şi 8 august

Organizatorii UNTOLD au anunțat că următoarea ediție a festivalului va avea loc în 2021, în perioada 5-8 august, la Cluj-Napoca. Celebrul festival ar avea loc datorită apariției vaccinului anti-Covid, dar și dezvoltării testelor rapide ce vor permite testarea în masă.

„Nu am încetat nici un moment să fim optimişti şi am lucrat în toată această perioadă la pregătirea ediţiei următoare, astfel că UNTOLD 2021 va fi cel mai bun UNTOLD de până acum! Încrederea noastră că ne vom revedea în vara anului viitor vine şi ca urmare a veştilor extraordinare privind disponibilitatea unui vaccin la scară mondială la începutul anului viitor, dezvoltarea tot mai mare a testelor rapide care vor permite testarea în masă. În plus, sprijinul care urmează să vină din partea Guvernului pentru restartarea industriei de evenimente, grupurile de lucru în care suntem implicaţi alături de alţi organizatori din ţară şi reprezentanţii autorităţilor, în vederea pregătirii din timp a modului în care se vor desfăşura evenimentele în anul 2021, ne dau toate motivele să credem că, prin comparaţie cu vara acestui an, vara anului 2021 ne va găsi într-o cu totul altă etapă, mult mai apropiată de normalitatea pe care o aşteptăm cu toţii. Abia aşteptăm să ne întâlnim cu prietenii festivalului, cu fanii şi artişti, la Cluj-Napoca, anul viitor”, se arată într-un comunicat UNTOLD.

Peste 95% dintre posesorii de abonamente şi bilete pentru ediţia din 2020 şi-au transformat biletele şi abonamentele în varianta ANYTIME Pass, care le asigură accesul, la alegere, la una dintre următoarele 3 ediţii UNTOLD. Cei care nu au achiziţionat încă bilete pentru UNTOLD 2021 se pot înregistra începând de astăzi pe untold.com'', se arată într-un comunicat trimis de organizatorii UNTOLD: