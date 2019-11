Firma responsabilă pentru deratizarea ucigașă din Timișoara a acționat chiar luni dimineață la o grădiniță privată din oraș. ”Ne-am speriat și am evacuat instituția”

Foto: Antena 3

Firma responsabilă pentru deratizarea ucigaşă de la Timișoara a acționat, luni, şi la o grădiniţă privată din Timişoara. Directoarea instituției a aflat din presă despre problemele societăţii. Femeia a evacuat grădiniţa şi a chemat autorităţile să facă verificări.

”Noi am făcut deratizarea conform contractului. Această firmă era avizata. Era pe listele de la Inspectoratul de Sănătate Publică. Avem contract cu ea de cel puțin un an și jumătate. (..) Am sunat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență să anunț că am făcut deratizare cu această firmă chiar ieri. Nu știu cum a fost posibil. Dânsul (patronul- n.r.) a venit la noi ieri dimineață. Ne-am speriat și am evacuat instituția”, a spus patroana grădiniței, la Antena 3.

Ioan Sorin Buţă, patronul firmei care a efectuat deratizarea în blocul de pe strada Mioriţa, din Timișoara, unde au murit trei persoane, a fost reținut pentru ucidere din culpă. Acesta este cercetat și pentru trafic de produse sau substanţe toxice după ce procurorii au stabilit că acesta a folosit un insecticid care are în compoziţie fosfură de aluminiu.