Altfel decât Florin Roman în România: ministrul bulgar pentru e-Guvernare este un antreprenor IT-ist cu 14 ani de experiență și studii la Londra

Profilul lui Bozhidar Bozhanov (fotomontaj, dreapta) contrastează puternic cu cel al ministrului român Florin Roman (fotomontaj, stânga), obligat să demisioneze în scandalul privind plagiatul și falsificarea CV-ului.

Referitor la plagiat, Roman, titular, până miercuri, al portofoliului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, susține că "într-o lucrare de disertație de acum 10 ani" ar fi inclus "o parte din suportul de curs la dispoziția studenților", cu citarea bibliografiei.

Însă adevărata lovitură i-a fost administrată lui Roman de către Universitatea Babeș-Bolyai (UBB).

Instituția a comunicat că, în pofida celor menționate de ministru în CV, Roman nu a absolvit facultatea de Economie din cadrul UBB și nu este licențiat al acestei universități.

Roman a urmat cursurile de trei ani ale unui colegiu neacreditat, la Alba Iulia, și și-a finalizat studiile de scurtă durată printr-o diplomă de absolvire, nu printr-una de licență.

Este a treia "gaură" din CV-ul lui Roman descoperită în ultimul timp.

Primele suspiciuni legate de studiile și activitatea sa în mediul universitar au apărut după ce Roman a indicat că ar fi autorul cărții "Teoria sistemelor informaționale", pe care ar fi publicat-o la Editura Academiei Române în anul 2006.

Această carte reprezintă singura legătură a lui Roman cu domeniul digitalizării.

Partea interesantă că o lucrare cu un astfel de titlu există, într-adevăr, și a fost publicată la editura menționată.

Însă deputatul liberal nu se numără printre autorii ei.

În pofida indiciilor covârșitoare care arată că a mințit în CV, deputatul liberal susține că e o victimă politică și că scandalul care i-a adus căderea din fotoliul de ministru ar fi fost instrumentat de liderul USR, Dacian Cioloș.

Spre deosebire de România, coaliția de guvernământ din Bulgaria a nominalizat la pentru portofoliul e-Guvernare un antreprenor cu o carieră de 14 ani ca inginer software și cu studii la Londra.

Pe profilul de pe LinkedIn, Bozhidar Bozhanov menționează primul loc de muncă în IT ca inginer software în anul 2007, același an în care și-a început studiile la Colegiul Goldsmiths, în cadrul Universității din Londra.

Bozhanov a absolvit în 2011.

În secțiunea "Experiență" de pe profilul LinkedIn, el menționează șapte joburi în IT, cele mai multe ca Senior Software Engineer.

Bozhanov indică Java ca fiind limbajul de programare asociat cu unul dintre joburile respective, însă în secțiunea "Competențe" el menționează numeroase alte limbaje, tehnologii și framework-uri (Spring, Maven, Tomcat, tehnologii web etc).

Prima mențiune privind un job politic apare cu referire la anul 2015.

Pe atunci, viitorul ministru a îndeplinit, timp de un an și șapte luni (iunie 2015 - decembrie 2016), funcția de consilier al vicepremierului bulgar.

În 2017, Bozhanov fondează start-up-ul LogSentinel, axat pe soluții de securitate informatică pentru companii.

Conform prezentării fondatorului, LogSentinel este producătorul unui sistem SIEM (de management al evenimentelor și securității informațiilor, n.r.) "care ajută la reducerea cu până la 90% a timpului și costurilor referitoare la detectarea, investigarea și răspunsul în cazul incidentelor de securitate".

LogSantinel se bazează pe tehnologii precum Blockchain și învățarea automată (IA) și ajută la eliminarea vulnerabilităților și la prevenirea incidentelor de securitate în timp real.

Cunoscut de profesioniștii din domeniul său de competență, Bozhidar Bozhanov este cotat pe locul 40 în topul platformei StackOverflow, utilizată de profesioniști și hobby-iști IT din toată lumea pentru a găsi răspunsuri la problemele pe care le întâmpină în timp ce scriu cod.

#Bulgaria's new eGov minister is a software engineer with #40 all-time rank on @StackOverflow, founder of a blockchain-based SIEM startup @logsentinel and opendata/open-source advocate - @bozhobg