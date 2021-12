Florin Roman şi-a dat demisia din funcţia de ministru al Cercetării, după scandalul plagiatului

Florin Roman şi-a dat demisia, azi, din funcţia de ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, după ce premierul Nicolae Ciucă i-a cerut să clarifice cât mai curând acuzaţiile de plagiat care îi sunt aduse cu privire la lucrarea de masterat.

Florin Roman a susţinut că acuzaţia de plagiat la adresa lui e nefondată, dar orice ar spune pe acest subiect ar fi irelevant.

"Am înaintat azi demisia din funcția de ministru, mulțumind premierului și echipei guvernamentale.

Când albul devine negru, când orice vorba îți este răstălmăcită, când îți asumi erori materiale, dar se ajunge la linșaj din prima zi de mandat, este prea mult. Nu vreau ca acest scandal sa afecteze activitatea Executivului.

Cu cel care a coordonat tema și atacul, dl Dacian Cioloș ne vedem in instanța. Mi-a lipit eticheta de plagiator fără ca o instanța sau comisie sa dea un verdict.

In rest, celor care au pus ochii pe cele 2 miliarde de euro pentru “conectarea” in regim de monopol la digitalizare, va spun un singur lucru: Ați învins! Nu ați reușit sa ma acuzați de fapte penale, dar ați dus la demisia unui ministru pe neglijente din CV.

Plec din funcția de ministru cu fruntea sus! Așa sa îmi ajute Dumnezeu!", a scris Florin Roman pe Facebook.

Acuzaţiile de plagiat au fost confirmate inclusiv de rectorul Universităţii Babeș-Bolyai.

"Domnul Florin Roman nu a urmat cursurile și nu a luat licență la noi, la Babeș-Bolyai. A dat la noi un examen de absolvire a unui colegiu urmat în Alba Iulia. Mesajele mele sunt două: trebuie corectat rapid în CV și în mesajul public. Și, fiind vorba de o persoană publică, dar oricine ar fi fost, trebuie să dea explicații pentru cei care sunt interesați. Atât pot spune acum", se arată într-un răspuns al UBB la solicitarea jurnaliştilor de la Libertatea.

După acuzaţiile de plagiat, Florin Roman a scris, într-o postare pe Facebook, că "orice ar spune nu are nicio relevanţă pentru cei care şi-au propus să îi găsească nod în papură".

"Plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertaţie de acum 10 ani am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziţia studenţilor. La finalul disertaţiei, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aş spune pe acest subiect, inclusiv faptul că profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanţă pentru cei care şi-au propus să îmi găsească nod în papură, să susţină o campanie de denigrare a mea, să dovedească fapte de care nu mă fac vinovat", a scris Florin Roman într-o postare pe Facebook.

