Florin Tripa, deputat PSD, după audierea la DNA: „Mi s-a dat calitatea de suspect pentru trafic de influență”

DNA percheziționează sediul PSD Arad, iar deputatul Florin Tripa a fost dus la audieri. Parlamentarul susține că se afla pe drum spre aeroport, iar anchetatorii i-au speriat copilul.

„Este un dosar în lucru mai complex pe DRDP Timișoara. Mi s-a dat calitate de suspect pentru trafic de influență, că aș fi favorizat numirea în funcție a unui domn, cu care nu mai am o relație cu dânsul din 2016, chiar am fost certați, dar și că s-ar fi angajat nașul meu la DRDP Timișoara pe funcția de inginer simplu, nu pe funcție de conducere, inginer de drumuri și poduri, e meseria dânsului de 30 de ani. Numirea directorului respectiv cred că s-a făcut în acest an. Cred că există un denunț pe integralitatea dosarului, nu mi s-a comunicat exact. Există o interceptare, mi s-a pomenit numele, chestiuni de acest gen, nu știu exact. În cursul zilei de astăzi o să am acces la dosar” a spus Florin Tripa, deputat PSD, la Antena 3, după audierile de la DNA.

