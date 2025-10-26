Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Poliţiştii caută bărbatul care a tras în luneta unei maşini

Foto: Captură Antena 3 CNN

Mai multe focuri de armă au fost trase duminică în Sectorul 6 al Capitalei. Din primele informaţii, nimeni nu a fost rănit, iar poliţiştii caută bărbatul care a tras cu o armă airsoft în luneta unei maşini.

Din primele informaţii, nu există persoane rănite iar polițiștii fac cercetări la faţa locului. Oamenii din Sectorul 6 au sunat la 112 și au spus că au auzit focuri de armă. Poliția a ajuns imediat şi a găsit o maşină cu luneta spartă. Ulterior, ei au confirmat că a fost vorba despre mai multe focuri de armă, trase dintr-o armă airsoft.

Acum, poliţiştii caută bărbatul care a tras. Aceasta ar fi plecat din zonă imediat după împuşcături, cu o altă maşină-

Ar fi plecat de aici imediat după ce a tras focurile de armă cu o mașină și încearcă acum anchetatorii să îl identifice și să îl depisteze pentru a merge cu el la secția de poliție. Dar este important de spus faptul că nu au fost înregistrate victime. Cel puțin acestea sunt informațiile pe care le avem în acest moment.