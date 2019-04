Fost deţinut politic, la consultările pe justiţie cu Iohannis: I-am cerut preşedintelui să-l revoce din funcţie pe Lazăr

Fostul deţinut Ioan Muntean, cel care a făcut parte din delegaţia PSD de la Palatul Cotroceni, a declarat, după întâlnire, că i-a cerut preşedintelui Klaus Iohannis să-l revoce pe Augustin Lazăr, şeful statului răspunzându-i că o să vadă.

"În 1980 am fost condamnat de Tribunalul Timişoara la 8 ani temniţă grea. Am fost depus la Aiud. Acolo comandantul penitenciarului m-au băgat regim restrictiv. Din acest pluton făcea partea şi Augustin Lazăr, actualul procuror şef al Ro. El m-a amânat de două ori şi o dată a ieşit la raport să declare că sunt vinovat.(...) Domnul Vaida să îmi dea 10 zile de izolare. Am cerut domnului preşedinte să semneze decretul ca să îl revoce din funcţie şi mi-a spus că o să vadă", a declarat, la Palatul Cotroceni, Ioan Muntean.

PSD a trimis la discuţiile de la Palatul Cotroceni pe tema situaţiei din Justiţie o delegaţie formată din vicepreşedintele Camerei Eugen Nicolicea şi doi foşti deţinuţi politic Marin Iancu şi Ioan Muntean.