Fostul deputat PSD Vlad Cosma, achitat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani. Decizia nu e definitivă

Achitări au fost date și în cazul celorlalți doi inculpați, oamenii de afaceri, Răzvan Alexe și Lucian Petrică Uşurelu, cel din urmă administrator al firmei Allisano Business Park. Dosarul era instrumentat de procurorul Mircea Negulescu "Portocală".

În primă instanță, Cosma fusese condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, dar ulterior instanța a decis reluarea procesului de la zero, iar acum a fost achitat.

Potrivit rechizitoriului, "la începutul anului 2012, în perioada premergătoare alegerilor locale ce urmau să aibă loc în vara anului 2012, inculpatul Cosma Vlad Alexandru, la acea data preşedinte al Organizaţie de Tineret a PSD Prahova, l-a determinat pe inculpatul Uşurelu Petrica Lucian, administrator al Allisano Business Park SRL, în scopul disimulării sponsorizării ilegale a campaniei electorale, să înregistreze în contabilitatea societăţii factura fictiva nr. (…) emisă de SC Alex Design SRL, în valoare totală de 1.086.240 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 210.240 lei, reprezentând TVA".

Factura fiscală menţionată, împreună cu alte documente justificative au fost puse la dispoziţia inculpatului Uşurelu Petrica Lucian de către inculpatul Alexe Răzvan.

Ulterior, în datele de 10.04.2012 si 11.04.2012, Uşurelu Petrica Lucian, în aceeaşi calitate, cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, a dispus efectuarea plăţii în conturile societăţii comerciale de tip fantomă Alex Design SRL, a sumei de 1.086.240 lei, se mai arată în rechizitoriu.

Cum a fost achitat Vlad Cosma

Vlad Cosma a fost achitat în baza articolului de lege care spune că "fapta nu este prevăzută de legea penală".

"În baza art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod proc. penala, achita pe inculpatul COSMA VLAD ALEXANDRU, sub aspectul savarsirii infractiunilor de: - instigare la evaziune fiscala, prev. de art.25 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005, fapta din perioada ianuarie - martie 2012; - instigare la spalare a banilor in forma continuata, prev. de art.25 Cod penal rap. la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, fapta din perioada ianuarie - aprilie 2012", se arata în minuta Tribunalului Prahova.

Vlad Cosma nu este la primul dosar penal. În 2016, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, într-un dosar de corupţie. În acelaşi caz, tatăl lui, fostul preşedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, a primit 8 ani de detenţie.

Minuta instanței

În baza art.5 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpaţilor Uşurelu Petrică Lucian, Alexe Răzvan şi Cosma Vlad Alexandru este reprezentată de Legea nr.241/2005 în varianta anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.255/2013, Legea nr.656/2002 în varianta anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.125/2017 şi Codul penal din 1969, şi, în consecinţă:

În baza art. 396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod proc. penală, achită pe inculpatul UŞURELU PETRICĂ LUCIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: – evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005, faptă din data de 10.03.2012; – delapidare în formă continuată, prev. de art.2151 alin.2 Cod penal cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal, faptă din datele de 10.04.2012 şi 11.04.2012; – spălare a banilor în formă continuată, prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, faptă din datele de 10.04.2012 şi 11.04.2012.

În baza art. 396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod proc. penală, achită pe inculpatul ALEXE RĂZVAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: – complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005, faptă din perioada ianuarie – martie 2012; – complicitate la spălare a banilor în formă continuată, prev. de art.26 Cod penal rap. la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, faptă din perioada ianuarie – aprilie 2012.

În baza art. 396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod proc. penală, achită pe inculpatul COSMA VLAD ALEXANDRU, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: – instigare la evaziune fiscală, prev. de art.25 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr.241/2005, faptă din perioada ianuarie – martie 2012; – instigare la spălare a banilor în formă continuată, prev. de art.25 Cod penal rap. la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.35 alin.1 Cod penal, faptă din perioada ianuarie – aprilie 2012.

În baza art. 25 alin.5 Cod proc. penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată în cauză de Statul român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Ia act că persoana vătămată S.C. Allianso Business Park S.R.L. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art.397 alin.5 Cod proc. penală, menţine sechestrul asigurător instituit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin ordonanţa emisă la data de 25.09.2014 în dosarul nr.426/P/2014 asupra sumelor de bani deţinute în conturi bancare de inculpaţii Alexe Răzvan şi Cosma Vlad Alexandru. În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.08.2020.