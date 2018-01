Fostul principe Nicolae, mesaj emoţionant pentru viitoarea lui soţie!

Fostul principe Nicolae a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj emoţionant pentru logodnica lui.

Alina Binder împlineşte vineri 30 de ani. Nepotul regelui Mihai I spune că este foarte fericit să găsească în Alina o ”persoana care imi este in acelasi timp iubită, prietenă și sfătuitoare”.

”Astazi, 26 ianuarie, cea mai importanta persoana din viata mea, Alina, implineste 30 de ani. Ii doresc multa sanatate, zambete in fiecare zi si dorinte indeplinite. Ma bucur enorm sa am alaturi un o persoana asa cum mi-am dorit, o persoana care imi este in acelasi timp iubita, prietena si sfatuitoare. Sunt fericit să o susţin în toate aventurile şi provocările vietii şi să împărtăşim impreuna toate momentele fericite.

La multi ani, Alina!”, este mesajul transmis de Nicolae viitoarei lui soţii.