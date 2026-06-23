FOTO. Fermă ilegală de criptomonede, găsită într-o clădire părăsită. Folosea sute de echipamente și consuma energie cât o firmă mare

1 minut de citit Publicat la 11:27 23 Iun 2026 Modificat la 11:27 23 Iun 2026

O fermă ilegală de minare a criptomonedelor a fost descoperită de inspectorii ANAF Antifraudă într-o clădire părăsită din Satu Mare. FOTO: ANAF

O fermă ilegală de minare a criptomonedelor a fost descoperită de inspectorii ANAF Antifraudă într-o clădire părăsită din Satu Mare. În spațiul verificat funcționau sute de echipamente specializate, cu un consum foarte mare de energie electrică.

Controlul a fost declanșat după analize de risc și verificări operative care au arătat diferențe majore între activitatea desfășurată efectiv și datele declarate autorităților fiscale.

FOTO: ANAF

La fața locului, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat o infrastructură dedicată producerii de active digitale, care funcționa în afara evidențelor fiscale și contabile.

Potrivit ANAF, fabrica ilegală consuma foarte multă energie electrică. În perioada august 2025 - aprilie 2026, locația verificată ar fi înregistrat un consum estimat la aproximativ 7 milioane de lei, specific unei activități economice de amploare. Cu toate acestea, autoritățile spun că nu au fost raportate activități economice și nu au fost declarate venituri.

FOTO: ANAF

Potrivit ANAF, activitatea era continuă și folosea echipamente performante de procesare, sisteme de răcire și instalații electrice dimensionate pentru consumuri ridicate, specifice operațiunilor industriale de minare a criptomonedelor.

Inspectorii au confiscat întreaga infrastructură folosită pentru producerea activelor digitale, după ce au constatat că activitatea era desfășurată de persoane care nu erau organizate potrivit legii. În total, au fost ridicate 407 echipamente de minare, cu o valoare estimată la peste 2 milioane de lei.

ANAF subliniază că economia digitală nu este o zonă fără reguli fiscale și că veniturile obținute din exploatarea activelor virtuale trebuie declarate și fiscalizate, la fel ca veniturile din orice altă activitate economică.