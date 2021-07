Fratele Mădălinei Manole nu mai e lăsat să posteze poze cu artista. "Fostul meu cumnat mă dă în judecată. Vrea să-mi bage pumnul în gură"

Totul după ce Petru Mircea l-a acţionat pe el în instanţă pentru că postează fotografii cu Mădălina Manole. În plus, fostul soţ al artistei i-ar fi interzis lui Marian Manole să mai folosească numele Mădălina Manole, pe motiv că este marcă înregistrată chiar de el.

Astfel, fratele Mădălinei Manole este hotărât să meargă şi el în instanţă şi spune că va vinde din lucrurile artistei, ca să aibă bani de avocat.

"Dragi fani ai MADALINEI, începând de azi, de mâine sau poimâine, voi renunța la acest cont de Facebook dedicat surorii mele!

Puiucul, fostul meu cumnat, mă dă în judecată! Principalele capete de acuzare sunt:

1). Postez poze cu casa lui. 2). Postez poze cu copilul lui. 3). POSTEZ POZE CU SOTIA LUI, MAGDA! Și spune el, că este ILEGAL! ȘOCANT!!! Postez poze cu MAGDA, sora mea, nevasta lui, adică cu artista Mădălina Manole!Magduta îi spunea părinții mei!El îi spunea Magda! Normal! Fanii, Mădălina! Mai nou, Mădălina Manole este brand înregistrat!

Drepturile folosirii acestui brand îi apartin lui! Oricine vrea să facă ceva în memoria artistei trebuie să i se adreseze lui! Eu am trecut peste el! (...) Este sora mea și nici o lege din tara asta nu mi interzice să folosesc numele ei de scenă, să postez imagini cu ea!

El vrea să mi bage pumnul în gura ca să se aștearnă liniștea peste acest caz! Îl deranjează că și după 11 ani de la MOARTEA ei se vorbește despre Ea! (...) Voi incepe să postez numai și numai despre mine, viața mea, glume, bancuri, cafeluțe de dimineață, inimioare, sport, filme, orice! N ar fi rău!

Mă pregătesc de procese! Cu dânsul! N am bani de avocați! O să scot la licitație câteva lucruri care le mai am de la ea, câteva CD uri, fotografii, un tablou mare, câteva mici, dar cred că mă voi reprezenta singur in instanță!

Trebuie să infrunt "balaurul"! Sau facem chetă, punem mâna de la mâna și îi oferim "săracului" ceva, numai ca să ne dea voie să nu o îngropăm pe Mădălina Manole definitiv! Să mai existe! Stați, că n am zis nimic de copil! Copilul lui! Este ilegal să postez imagini cu copilul Madalinei!

Hmm! Puiucule, să ne trăiești! Ești o mare personalitate!", a scris Marian Manole, pe pagina de Facebook.

