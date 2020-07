Fundația pentru Tineret a Municipiului București ajută tinerii pe calea spre succes

Fundația are trei obiective clare: tinerii să cunoască și să respecte regulile care să le asigure succesul in viața cotidiană, să folosească rațiunea înainte de a trece la fapte și să își folosească la maximum spontaneitatea creativă. Sună minunat, iar cum se pot atinge aceste obiective am aflat de la unul dintre oamenii care stau în spatele acestui proiect, Damian Deheleanu.

Fundația pentru Tineret a Municipiului București, activitate de 30 de ani

„Noi de 30 de ani de activitate elaborăm, organizăm și finanțăm proiecte de și pentru tineret. Este un scop măreț, în momentul în care intrăm în contact cu orice asociație realizăm un parteneriat prin care le punem la dispoziție gratuit niște spații în care dumnealor își pot desfășura activitatea, îi putem spriji financiar, le putem oferi consultanță”, a explicat Damian.

Fundația a fost înființată în 1990: „Ca și fundație suntem o persoană juritică de drept privat, de utilitate publică neguvernamentală și nepolitică. Suntem înfințați din 1990, avem 37 de membri, 37 de organizații. Am ajuns la acest număr în vară, ne-am îmbogățit. Fiecare la rândul lor defășoară activități de și pentru tineret. Noi îi ajutăm cu ce au nevoie, facem tot ce putem ca să ne implicăm”.

„Cel mai interesente proiecte sunt cele pentru persoane cu dizabilități. Cel mai impresionat, pe același nivel mi s-a părut asociația Climb Again care realizează trasee montane pentru persoane care au incapacitatea de a vedea”.

Tinerii, ajutați pe calea spre succes

Cum pot ajunge asociațiile în fundație

Procesul este foarte simplu, iar asociațiile care vor să facă parte din fundație trebuie să urmeze câțiva pași: „Avem pagină de Facebook, profil de Instagram. Trebuie doar să ne facă o vizită, realizăm un protocol de colaborare urmând ca la următoare adunare generală să fie admiși. Le punem la dispoziție o sală adună un număr suficient de persoane, în condițiile actuale limitată la 20, respectând acele norme puse în vigoare”, a mai spis Damian Deheleanu la „Eroul Zilei”.