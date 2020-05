Gabriela Firea: Anumiți hotelieri au pus la dispoziția PMB spații pentru carantină și pentru cazarea temporară a personalului medical

"Apreciez sprijinul acordat de sectorul turistic pe durata stării de urgență, când anumiți hotelieri au pus la dispoziția PMB spații pentru carantină și pentru cazarea temporară a personalului medical. Acesta este modelul în care cred – de colaborare permanentă și consistentă. Mă bucur că avem această întâlnire, în care putem auzi propunerile dvs. concrete cu privire la posibile colaborări în industria turismului", a spus primarul.

Gabriela Firea spune că în momentul de față principalul obiectiv este aflarea procentului de contaminare cu COVID-19 în Capitală.

"Dorim să aflăm care este procentul de contaminare în București cu noul coronavirus. Unul dintre motive este cel medical, care privește sănătatea publică, dar rezultatele ne servesc și la a fundamenta ce măsuri putem adopta în viitorul imediat pentru a putea oferi economiei susținerea atît de necesară în această perioadă, pentru a contribui, în mod responsabil, la repornirea motoarelor în acest domeniu.

Ne uităm și la alte capitale europene și vedem că există o bună colaborare între sectorul public și cel privat, în beneficiul angajaților și al situației economice în ansamblu, ca urmare acesta este modelul pe care ne dorim să îl aplicăm și la București".

Participanții au formulat o serie de propuneri care privesc sectorul atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung, iar Primarul General, Gabriela Firea, a dat asigurări că va analiza posibilitatea aplicării lor – respectiv a prezentat stadiul celor aflate deja în pregătire:

• reducerea anumitor taxe pentru industria de turism – taxa de ocupare a domeniului public, taxa pe clădiri etc -, având în vedere faptul că lipsa încasărilor din ultima perioadă îi pune în imposbilitatea de a onora taxele la nivelul actual. Potrivit partenerilor de discuție, în București sunt înregistrate 13.000 de unități care activează în industria de profil și peste 40.000 de persoane angajate în domaniu, alte 27.000 activând în domenii conexe – cum este cel al activităților și spectacolelor culturale, așadar domenii care contribuție la circulația turistică și care au fost închise complet pe durata ultimelor luni;

• înființarea unui Centru de conferințe – cunoscut fiind aportul pe care astfel de evenimente îl au în dezvoltarea tursmului – și înființarea unei Case a Turismului - spațiu destinat întâlnirilor și sesiunilor comune de lucru dintre marii operatori de turism și serviciile municipale de profil. Pentru Centrul de conferințe, participanții au făcut propuneri de locație și se încearcă găsirea unor soluții viabile;

• transformarea actualului organism de turism al Capitalei (Bucharest Tourism Board – BTB) în organizație de management al destinației (OMD). În prezent, normele de aplicare a legii care reglementează înființarea unor astfel de organizații nu sunt încă publicate, ca urmare a fost agreată înființarea unei structuri premergătoare viitoarei OMD".

Firea mai preciează că mediul privat și serviciile de profil ale PMB deja colaborează pe acest subiect. Un prim draft al statutului noii oganizații ar putea fi gata săptămâna viitoare și va fi prezentat membrilor BTB pentru a veni cu eventuale modificări. Următorii pași sunt: susținerea în CGMB a noului statut, alături de o strategie și un plan de acțiune pe orizontul de timp 2030;

• organizarea de evenimente care să încurajeze circulația turistică – în condiții de deplină respectare a măsurilor de distanțare fizică și protecție a participanților. Industria de turism a argumentat prin faptul că de fiecare dată când au avut loc evenimente la nivelul Capitalei, acest lucru a fost benefic pentru sectorul turistic, regăsindu-se în creșterea încasărilor și angajărilor, așadar în mai buna ocupare a forței de muncă, dar și în creșerea taxelor achitate de acest sector către stat;

• eliberarea de vouchere pentru transport public și pentru vizitarea de obiective din sectorul cultural (muzee, galerii etc.) – care să fie distribuite de hotelieri;

• creșterea gradului de reglementare și organizare în Centrul Vechi, zonă care atrage mare parte dintre turiștii Capitalei, pentru a deveni un spațiu mai primitor decât în prezent;

• Înființarea de spații de parcare pentru autocarele turistice, respectiv pentru îmbarcare/debarcare – pentru început 5 locuri de parcare plătite în zonele Palatul Regal /Sala Palatului si zone de imbarcare/debarcare pasageri în Piața Unirii, Calea Victoriei (Zona CEC), Piața Victoriei (Antipa), Arcul de Triumf; subiectul va intra în analiza Administrației Străzilor și a Poliției Locale;

• Înființarea de centre de informare turistică – am amintit că deja AMPT are un plan de redeschidere a centrelor de acest fel, iar proiectul urmează să fie lansat în curând – corelat și cu măsurile care se vor stabili la nivel național la sfârșitul stării de alertă;

• Înființarea unei autogări a Capitalei;

• Introducerea afișajului multilingv în mijloacele de transport STB.

"Am amintit, totodată, că AMPT lucrează la o campanie de promovare a monumentelor din Capitală.

La întâlnire au participat: Dragos Anastasiu - Presedinte Camera de Comert si Industrie Romano Germane, Gabriel Aftenie - Vicepresedinte Open Knowledge, Membru Task Force Tourism, RBL (Romanian Business Leaders), Lucian Boronea - Vicepresedinte BTB (Bucharest Tourism Board), Calin Ile - Lider TF Tourism CDR (TF Tourism CDR), George Nicolescu - Vicepresedinte Camera de Comert si Industrie Bucuresti, CEO Olimpic International, Javier Garcia - Tourism TF Leader AmCham, Daniel Mischie - reprezentant RBL (Romanian Business Leaders), Chief Operation Officer City Grill, Nicolae Demetriade - Presedinte ANAT (Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania), Mariana Pruna - Raportor TF Tourism CDR, Flavius Aioanei - Reprezentant CCIFER (Camera Franceza de Comert si Industrie in Romania), Key Account Manager UP Romania, Codruța Pisa - Reprezentant CCIFER (Camera Franceza de Comert si Industrie in Romania), Corporate Affairs Sodexo, Bogdan Arsene - Vicepreședinte FIHR (Federația Industriei Hoteliere din România)".