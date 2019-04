Gabriela Firea: Companiile municipale au fost înființate pentru a lupta cu hoția de la Primărie

Foto: Facebook/ Gabriela Firea

Companiile municipale au fost înfiinţate pentru a lupta cu hoţia de la Primărie, a susţinut luni primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.



"Toate companiile (...) înglobate în Holdingul Bucureşti - capitală europeană au fost înfiinţate conform unei legi care e şi acum în vigoare, Legea 31/1990, legea societăţilor, ea nu a fost desfiinţată de niciun act normativ şi mai ales aceste companii municipale au fost înfiinţate cu foarte multă bună-credinţă. Ne-am dorit servicii de mai bună calitate decât în anii trecuţi, la preţuri corecte. Eu mă bucur că unul dintre partidele de Opoziţie are sloganul pentru europarlamentare 'Fără hoţie ajungem departe'; în cazul multor administraţii din subordinea Primăriei era vorba despre foarte multă hoţie. Companiile s-au înfiinţat tocmai pentru a lupta cu hoţia de la Primăria Capitalei. Ştiu că am deranjat, ştiu că am supărat pe cele cinci - şase firme abonate la bugetul Primăriei Capitalei, care au căpuşat practic acest buget ani de zile, dar eu merg mai departe, ştiu ce campanie negativă de presă plătesc, ştiu ce anume sponsorizează (...), dar nu mă sperii şi nu abdic. (...) Cred că putem ajunge la un acord, la o înţelegere să salvăm dacă nu toate, măcar partea cea mai importantă, semnificativă din aceste companii", a declarat Gabriela Firea.



Primarul general i-a invitat luni pe liderii grupurilor politice din CGMB să discute despre situaţia juridică a Companiei Municipale Consolidări, Companiei Municipale Parking Bucureşti, Companiei Municipale Eco-Igienizare Bucureşti şi Companiei Municipale Iluminat Public Bucureşti.



Firea a spus că înainte Administraţia Străzilor plătea 50.000 de euro unei firme pentru a introduce în sistemul de management al traficului o licenţă doar pentru o intersecţie. Compania Municipală de Management al Traficului a aflat că acea licenţă costă la producător 2.000 de euro, a menţionat edilul.



"În 26 de ani s-au consolidat 20 de clădiri (...), în nici doi ani Compania Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a început acţiuni în 520 de imobile cu bulină, dintre care 70 sunt deja puse în siguranţă, cinci sunt aproape de finalizare. (...) Peste 6.000 de familii sunt implicate în acest proces de consolidare, 1.500 de familii deja am relocat, peste 1.500 aşteaptă să fie relocate, avem contracte, acorduri cu peste 3.500 de familii pentru a începe consolidarea", a precizat Firea.



Prezent la şedinţă, Sorin Chiriţă, administrator public al Primăriei Municipiului Bucureşti, a afirmat că decizia Curţii de Apel Bucureşti privind companiile municipale a pus în dificultate de imagine funcţionarea acestora, dar el a subliniat că "au fost înfiinţate legal şi funcţionează legal".



"Această decizie nu a anulat actele succesive. Legea 31/1990 (...) clarifică aceste situaţii, când apar documente neconforme. Ele pot fi îndreptate şi pe parcurs şi după, fără a atrage după sine nulitatea actelor. Vă supunem atenţiei aprobarea a patru proiecte de hotărâre cu privire la confirmarea companiilor municipale Compania Municipală Consolidări, Compania Municipală Iluminat Public, Compania Municipală Eco-Igienizare şi Compania Municipală Parking", a menţionat Chiriţă.



Gabriel Dumitraşcu, vicepreşedinte al PNL Bucureşti, a anunţat că liberalii nu au cum să voteze reconfirmarea înfiinţării celor patru companii.



"Ele sunt declarate ilegale de Curtea de Apel şi nu vom consfinţi prin vot la o încălcare a deciziei Curţii de Apel şi nu s-au întrunit condiţiile pe care PNL le-a cerut şi în 2017 şi în 2018, şi anume, am cerut doamnei primar general să prezinte o viziune şi o strategie de reformare a serviciilor publice, care să aducă mai mult bine bucureştenilor, care să scadă costurile municipale, care să aducă eficienţă faţă de fostul sistem de administrare prin administraţii publice. Atât timp cât aceste studii nu vor fi elaborate şi supuse dezbaterii publice, nu avem ce compara. Nu suntem adepţi ai măsurilor pompieristice", a susţinut Dumitraşcu.



Potrivit lui Cristian Olteanu, liderul grupului PNL în CGMB, companiile municipale trebuiau să transmită periodic datele economice privind activitatea lor.



Firea a spus că trebuie să fie cât mai multă transparentizare a activităţii, precizând că, de la înfiinţarea companiilor, le-a transmis directorilor să aibă site-uri şi să pună informaţiile pe site.



Liderul grupului USR din Consiliul General, Roxana Wring, a punctat că Uniunea Salvaţi România nu va vota nici ea reconfirmarea celor patru proiecte de hotărâre.



"Dacă am face acest lucru, am încălca legea, decizia instanţei din noiembrie (...) e definitivă şi nu poate fi încălcată. (...) Nu e oportun să înfiinţăm companii municipale care vor fi conduse de PSD - ALDE. Am văzut cu toţii lipsa de transparenţă, modul în care se fac angajările şi risipa bugetului local", a afirmat Roxana Wring.



Potrivit acesteia, în forma în care sunt, companiile trebuie dizolvate. Ea a menţionat că a citit că prefectul municipiului Bucureşti a atacat în instanţă actele subsecvente hotărârilor de înfiinţare a companiilor.



"Există o acţiune promovată de prefectul municipiului Bucureşti în care a solicitat anularea unor hotărâri ale CGMB. Există o informare făcută de către Prefectură către doamna primar general cu privire la înregistrarea acestei cereri de chemare în judecată la Tribunalul Bucureşti. Nu ni s-a comunicat încă cererea de chemare în judecată, nu ştim care sunt motivele care au stat la baza acestei cereri de chemare în judecată", a declarat avocatul Paul Pop.



Firea a afirmat că Primăria Capitalei e cea mai verificată instituţie din ţară. "Am fost controlaţi şi anul acesta şi anul trecut pentru activitatea acestor companii de nenumărate ori şi de Curtea de Conturi şi de ANAF şi de Ministerul de Finanţe, suntem cea mai verificată instituţie din ţară", a declarat edilul.



Potrivit consilierului general USR Ana-Maria Ciceală, Curtea de Conturi va efectua un control la aceste companii probabil în semestrul al doilea al anului. Ea a afirmat că a fost controlată Primăria, instituţii din subordine, nu companiile municipale.