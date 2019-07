Gabriela Firea, declarație după CEx: E convigerea mea că trebuie să mergem cu un candidat puternic, care să aibă un procentaj mare de încredere în rândul populației

Foto: Captură Antena 3

Gabriela Firea a făcut o declarație de presă după ce ședința Comitetului Executiv al PSD a luat sfârșit. Primarul Capitalei susține că pentru alegerile prezidențiale, candidatul trebuie să fie unul puternic, care are un procentaj mare de încredere în rândul populației.

”A fost o discuție mai amplă și un context în care s-au făcut niște declarații și nu vreau să decupez frânturi pentru că s-ar înțelege altceva decât ceea ce am vrut să spune. Nu am reproșat nimic, a fost o realitate. Eu nu vreau să fac comentarii pentru că astfel îmi vor reproșa colegii mei din CEx că -ne spălăm rufele în afara familiei- și nu cred că ar fi corect nici pentru ei, nici pentru mine. Eu mi-am spus punctul de vedere, am făcut câteva corecții despre afirmațiile făcute anterior. Am vorbit despre rectificarea bugetară, o oră și jumătate. Cred că doamna premier va face declarații.

E mai puțin important dacă sunt eu mulțumită de cum a decurs ședința CEx. Am votat pentru un candidat unic al PSD, dar mandatarea conducerii partidului de a intra în dialog imediat cu partenerii de la ALDE și cu foștii noștri colegi de la PRO România, dar și cu alte patronate în vederea stabilirii unei alianțe electorale pentru turul întâi. Dacă nu se poate pentru turul întâi, măcar în turul doi.

E convigerea mea că trebuie să mergem cu un candidat puternic, un candidat pe care ceilalți colegi să îl poată prezenta mult mai bine membrilor și simpatizanților noștri, să aibă un procentaj mare de încredere în rândul populației pentru că timpul e foarte scurt și nu e timp să creștem un alt coleg, cu tot respectul pe care îl am pentru ei”, a declarat Gabriela Firea.