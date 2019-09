Gabriela Firea: „Guvernul NU va fi de acord cu sistarea apei calde acum, pe timp de vară, și a apei calde și a căldurii, pe timp de iarnă”

Foto: Captură Antena 3

Primăria Capitalei asigură bucureștenii că procesul de furnizare a apei calde se desfășoară normal, fără a fi pus în pericol de actuala situație juridică sau financiară a RADET si ELCEN.

Primarul General, Gabriela Firea - “Am vorbit azi cu Doamna Premier Dăncilă și cu Domnul Ministru de Finanțe Teodorovici care m-au asigurat atât pe mine, ca primar general, cât și pe bucureșteni ca, sub nicio forma, Guvernul NU va fi de acord cu sistarea apei calde acum, pe timp de vară, și a apei calde și a căldurii, pe timp de iarnă, indiferent de sincopele juridice și financiare dintre ELCEN și RADET.

Dincolo de declarațiile belicoase ale administratorilor ELCEN, atât cel special cât mai ales cel judiciar, sistarea livrării agentului termic în Capitală nu este, oricum, o decizie la îndemâna celor care o cer din motive strict comerciale. Vorbim aici de infrastructura critică, ce trebuie prin lege să aibă continuitate, asupra căreia NU se poate interveni.

Înțelegem că administratorul judiciar al ELCEN este o firmă care urmărește doar profitul, fiind interesată exclusiv de încasarea unor comisioane cât mai mari și nu de calitatea vieții bucureștenilor. Dar trebuie să existe o limită dincolo de care nu se poate trece, limită pe care, din păcate, reprezentanții Sierra Quadrant o depășesc în mod sistematic.

Îi asigur pe toți bucureștenii că Primăria Capitalei nu va accepta sub nicio formă impunerea unor astfel de măsuri și că va întreprinde toate demersurile necesare pentru ca livrarea agentului termic să se facă fără probleme. În acest moment, suntem în plin proces de reparații și înlocuire a țevilor vechi, unele dintre ele chiar de peste 50 de ani“.

Cum a apărut această problemă

Cetățenii din București ar putea rămâne fără apă caldă pentru că Primăria Capitalei are datorii curente neplătite de peste 200 de milioane de lei.

Sierra Quadrant, administratorul judiciar al Elcen, a spus că creditorii producătorului de energie vor analiza dacă sistează sau nu furnizarea apei calde în București.

“Oprirea apei calde în Capitală este o măsură extremă, pe care am încercat să o evităm în permanență. Am livrat agentul termic către RADET, deși ELCEN nu era plătită, sperând la nesfârșit că doamna primar Gabriela Firea va înțelege la un moment că responsabilitatea ei numărul unu o reprezintă calitatea vieții cetățenilor. Se pare că am fost niște naivi!”, spune Ovidiu Neacșu, partener fondator al Sierra Quadrant.