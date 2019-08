Gabriela Firea: „Până în anul 2020 se va interveni la toate cele 349 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic!"

Municipalitatea are incluse în programul de consolidări peste 200 de clădiri, a declarat primarul general, Gabriela Firea, după ce preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, a postat pe pagina sa de Facebook că, în loc să se ocupe de consolidarea clădirilor cu risc seismic, Primăria Generală se apucă de refacerea faţadelor.



"Un reprezentant al partidului PNL Bucureşti, care are pretenţia că ar cunoaşte activitatea Primăriei Capitalei, consideră că actuala administraţie nu ar trebui să refacă faţadele clădirilor istorice, ci că ar fi mai bine să consolideze imobilele cu risc seismic. Informez reprezentantul opoziţiei că, în comparaţie cu doar 20 de imobile consolidate în ultimii 30 de ani, în prezent Primăria Capitalei are incluse în programul de consolidări peste 200 de clădiri (...) Până în anul 2020 se va interveni la toate cele 349 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic!", a afirmat Firea, potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB).



Ea i-a asigurat pe bucureşteni că va continua programul de consolidări.



"Este jenant să ceri consilierilor generali, reprezentanţi ai partidului de opoziţie din care faci parte, să voteze împotriva proiectelor de hotărâre care vizează consolidarea clădirilor cu risc seismic, adică să împiedici derularea unui program atât de important pentru Capitala României şi apoi să ieşi public să declari sus şi tare ca actuala administraţie nu consolidează imobilele din Bucureşti! (...) Îi asigur pe bucureşteni că vom continua acest program amplu de consolidări", a adăugat Firea.