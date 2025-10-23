Generaţia care pregăteşte tehnologia viitorului. Studenţii Politehnicii au creat o maşină care merge cu energie solară

Cu acest proiect, studenţii vor participa la o competiţie internaţională. Foto: Captură Antena 3 CNN

Campusul Politehnicii a devenit un laborator al inovaţiei, unde studenţii şi-au etalat proiectele spectaculoase. Unele dintre ele vor schimba viitorul energetic al României. Case inteligente şi verzi, cu facturi de aproape zero lei, autoturisme care pot merge 24 de ore numai cu energie solară şi măşti care ascund chipul şi schimbă vocea, sunt doar câteva dintre invenţiile studenţilor de la Universitatea Politehnica din Bucureşti. Ei sunt următoarea generaţie de ingineri care vor proiecta casele, maşinile şi tehnologia viitorului.

"E o structură de casă inteligentă, care presupune şi instalaţia de iluminat intern şi extern, care presupune parte de senzori şi centrală antiefracţie. Sistemul ăsta poate fi controlat, customizat, poate fi flexibilizat", explică Octavian Ghiţă, profesor universitar la Facultatea de Inginerie Electrică.



Aşadar o casă verde, fără facturi, care va fi alimentată de un sistem fotovoltaic. Tot pe energia solară se bazează şi o maşină, care are o autonomie de 24 de ore.

"Noi vom avea panouri fotovoltaice. Este un prototip imprimat 3D. Mașina va fi la dimensiuni reale, iar aici va sta și un șofer", a spus Rebecca Constantin, studentă la Facultatea de Inginerie Electrică.



Cu acest proiect, studenţii vor participa la o competiţie internaţională.

"Studenții noștri nu merg neapărat pe partea de sistem, ci știu să pătrundă în fiecare echipament electric. Noi nu le privim ca pe niște cutii negre din care ies niște borne. Noi intrăm în interiorul lor, știm să le construim și să le optimizăm practic din punct de vedere funcțional", a subliniat Laurenţiu Dumitran, decanul Facultăţii de Inginerie Electrică.



Aşa au creat şi o mască inedită. Are mai multe modele de iluminat şi are o abilitate de a modifica vocea purtătorului.



Proiecte inovative au şi studenţii de la Inginerie Medicală. În doar două luni au creat un aparat de radioterapie, destinat pacienţilor oncologici.

"E model fidel, împarţit pe mai multe segmente, menit să ajute studenţii care or să vină la noi", a spus Teodor Cristian Vasile, student la Inginerie Medicală.



Pentru că tehnologia este viitorul, tot mai mulţi părinţi îşi înscriu copiii, de la vârste fragede, la cursuri de inginerie, robotică şi programare.

"Îi învăţăm cum să creeze proiecte de genul acesta, prin care învaţă concepte din fizică şi matematică. Sunt lucruri care îi ajută şi la şcoală", a spus Bianca Chiţoranu, directorul unui curs de robotică.



Un astfel de curs stimulează gândirea critică, analitică şi creativă.