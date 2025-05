George Friedman, în vizită la SNSPA. Întâlnire cu Remus Pricopie

Expertul în geopolitică a fost întâmpinat de rectorul i SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.Foto: SNSPA

George Friedman, fondatorul Geopolitical Futures și una dintre cele mai influente personalități din domeniul analizei geopolitice globale, a vizitat, vineri, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Expertul în geopolitică a fost întâmpinat de rectorul i SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie. Vizita lui Friedman a avut ca obiectiv principal schimbul de idei pe teme de interes strategic și academic.

Nu este prima dată când George Friedman vizitează SNSPA. În noiembrie 2018, acesta a susținut o prelegere în fața studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor didactice, având ca temă „The Future for Transatlantic Relations. Relevance for Eastern Europe”. Evenimentul din 2018 a reprezentat un moment de referință pentru comunitatea academică a SNSPA, oferind perspective valoroase asupra evoluției relațiilor transatlantice și a poziției Europei de Est în dinamica geopolitică globală.

George Friedman este recunoscut la nivel internațional ca expert în prognoze geopolitice și strategie în relațiile internaționale. Este autorul mai multor bestselleruri, printre care se numără „The Storm Before the Calm”, „The Next 100 Years”, „Flashpoints: The Emerging Crisis in Europe”, „The Next Decade” și „America’s Secret War”.

„Cărțile sale, traduse în peste 20 de limbi, au avut un impact major în rândul comunității academice și al decidenților politici din întreaga lume”, notează SNSPA.

De-a lungul carierei sale, dr. Friedman a oferit consultanță și a susținut briefinguri pentru numeroase organizații guvernamentale și militare din SUA și din străinătate. De asemenea, este o prezență constantă în mass-media internațională în calitate de expert în afaceri externe, geopolitică și intelligence.

„SNSPA își exprimă aprecierea pentru deschiderea și disponibilitatea domnului George Friedman de a continua dialogul cu mediul academic din România și reafirmă angajamentul său de a oferi comunității academice acces la cele mai importante voci în analiza fenomenelor globale”, se arată în comunicatul citat.

La întâlnire a participat și conf. univ. dr. Antonia Colibășanu, cadru didactic la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (SNSPA), Senior Geopolitical Analyst and Chief Operating Officer în cadrul echipei Geopolitical Futures.

Antonia Colibășanu lucrează în strânsă legătură cu George Friedman și Robert D. Kaplan și este primul cercetător român care a obținut prestiagioasa bursă Templeton Fellowship pentru anul 2024, acordată de Foreign Policy Research Institute (SUA), instituție în cadrul căreia deține simultan și poziția de Senior Fellow, precizează SNSPA într-un comunicat de presă.