George Simion manipulează din nou. Deși România a anunțat de mai multe ori că nu trimite trupe în Ucraina, el continuă să dezinformeze

George Simion, liderul AUR, este candidatul suveraniștilor la alegerile prezidențiale. Foto: Agerpres

George Simion, candidatul suveraniștilor la alegerile prezidențiale, a făcut o nouă afirmație menită să manipuleze românii care se tem de implicarea țării noastre în războiul din Ucraina. Liderul AUR îi cere președintelui interimar Ilie Bolojan, aflat la Paris pentru un summit privind pacea din țara vecină, să nu trimită trupe în Ucraina. Asta deși atât Bolojan, cât și premierul Marcel Ciolacu, au anunțat de nenumărate ori că România nu va face acest lucru.

„Îi cer public lui Ilie Bolojan să nu angajeze România în trimiterea de trupe sau armament în Ucraina. Nu are mandat pentru asta, așteptăm revenirea la democrație”, a scris Simion, joi, pe pagina sa de Facebook.

Afirmațiile liderului AUR nu au nicio logică, având în vedere că liderii din țara noastră au precizat clar că România nu va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina.

De exemplu, după summitul de la Londra, din 2 martie, liderii prezenți au convenit menținerea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina până la obținerea unui armistițiu​.

Altfel spus, România, alături de celelalte state, își reconfirmă angajamentul de a oferi sprijin financiar și de a furniza echipament militar Ucrainei. Totodată, Bolojan a anunțat că s-a convenit asupra necesității majorării bugetelor pentru apărare în țările europene, astfel încât Europa să își asume un rol mai important în menținerea păcii pe continent. Aceste declarații sunt în linie cu obiectivele summitului, care a pus accent pe susținerea militară a Ucrainei și consolidarea securității în Europa.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan nu a menționat în nicio declarație că România ar urma să trimită trupe în Ucraina. Dimpotrivă, imediat după summit, în cadrul conferinței de presă de la finalul reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles (EUCO), Bolojan a exclus orice implicare militară directă, subliniind clar că România nu va trimite soldați pe teritoriul Ucrainei.

„Nu vom trimite trupe în teren, ca să fie lucrurile fără echivoc”

De altfel, întrebat care este principalul scop al Summitului de la Paris şi ce progrese s-ar putea înregistra, Bolojan a răspuns: „Cel puţin în perioada următoare, vor continua discuţiile legate de acest plan pe care Europa îl susţine pentru a-şi consolida apărarea, inclusiv pentru a susţine ca, după încetarea focului în Ucraina, la care sperăm să se ajungă cât mai repede, să existe nişte condiţii asiguratorii, pentru a avea o securitate care să fie asigurată pentru Ucraina. Şi, deci, România, chiar dacă, aşa cum am mai spus, nu vom trimite sub nicio formă trupe în Ucraina, va participa la aceste discuţii, atât cele tehnice, care ţin de zona militară, pentru că aceste aspecte care ţin de planificări, de strategii, şi care tranzitează, de exemplu, în România, au nevoie de datele respective, pentru ca Statul Major să fie informat cu ceea ce se are în vedere. Şi vom participa la aceste discuţii, aşa am convenit şi asta este poziţia noastră”, a declarat Bolojan pe 20 martie

Mai mult, sprijinul financiar și militar menționat de Bolojan nu reprezintă o noutate sau o escaladare decisă unilateral de România, ci continuarea politicii de ajutor pe care țara noastră, împreună cu aliații NATO și UE, o oferă Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse.

Ajutorul include asistență umanitară, contribuții bugetare și echipamente defensive, fără a implica trimiterea de trupe.

Atât comunicatul Administrației Prezidențiale, cât și declarațiile oficiale de la Bruxelles nu fac nicio referire la o eventuală desfășurare de soldați români în Ucraina. Dimpotrivă, discuțiile au vizat susținerea Ucrainei până la încetarea conflictului și întărirea capacităților de apărare ale Europei.

Și premierul Marcel Ciolacu a transmis același lucru, faptul că România nu va trimite trupe în Ucraina.

„Am discutat astăzi foarte aplicat la Palatul Victoria cu preşedintele interimar, domnul Ilie Bolojan, despre subiectele care vor fi pe agenda viitorului Consiliu European din 20-21 martie. Avem nevoie de decizii care să întărească securitatea ţării noastre şi a Uniunii Europene. De asemenea, România îşi va reitera poziţia de a NU trimite trupe în Ucraina”, spunea şeful Exectivului, pe 18 martie.