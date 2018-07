Gică Popescu, replică dură după ce s-a spus că are datorii uriașe

foto: Facebook/ Gheorghe Popescu

Fostul mare fotbalist Gică Popescu a postat o replică dură pe pagina sa de Facebook după ce presa a scris că are datorii uriașe.

"Cainele moare de drum lung si prostul de grija altuia

De obicei, nu raspund aberatiilor aparute in presa, dar acum m-am hotarat sa o fac, pentru ca este strigator la cer ceea ce am «aflat» din ultima stire in care apare numele meu.

Am citit ca sunt dator vandut si ca doua dintre companiile mele de dezvoltare imobiliara au restante uriase. Ce nu stiu cei care au scris aceste minciuni este ca acele datorii care apar in dreptul firmelor sunt catre persoana mea, nu catre altcineva.

Pentru a putea dezvolta anumite proiecte, eu am imprumutat entitatile cu sumele respective, iar unul dintre proiecte (foto atasat) deja s-a realizat. Constructia a fost incheiata in aprilie si autorii articolului o pot admira in zona Banu Manta, Bucuresti.

Probabil pentru acesti "specialisti" e mult mai usor sa fie acaparati de zerourile unei sume care poate reprezenta un titlu de scandal decat sa dea un simplu telefon ce i-ar putea lamuri, telefon care le-ar demonta, insa, intreaga poveste si i-ar redirectiona spre alte zari in cautare de zerouri si cancanuri", a scris Gică Popescu.

Informația a fost prezentată de Radu Tudor, la "Punctul de întâlnire".