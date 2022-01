Greva STB din Capitală, suspendată de instanță! Călătorii păgubiți vor primi o zi de călătorie gratuită

Potrivit unui comunicat transmis de STB, în urma deciziei Tribunalului, toate mijloacele de transport vor ieși în traseu conform graficului.

„Bucureștenii din zona metropolitană, care pe durata grevei nu au putut beneficia de titlurile de călătorie achiziționate, vor primi o zi de călătorie gratuită. Ne cerem scuze tuturor călătorilor pentru disconfortul creat și asigurăm utilizatorii de faptul că STB SA a analizat circumstantele ce au condus la declansarea acestui protest și a dispus măsuri în consecință pentru cei care au fost implicați în această actiune sindicală ilegală”, a transmis STB.

Aproximativ 11.000 de angajați ai STB au fost astăzi în grevă. Troileibuzele, autobuzele și tramvaiele au rămas astăzi în depou.

Acțiunea în instanță a fost introdusă de către conducerea STB, care a reclamat că greva este ilegală.

Angajații STB au intrat joi dimineață în grevă generală, sindicaliștii spunând că revendicările lor privind creșterile salariale nu au fost soluționate.

Prefectul Capitalei, Alexandra Văcaru, a declarat joi că a încercat să îl contacteze încă de miercuri pe primarul general Nicușor Dan, având informații despre greva STB care se pregătea pentru această dimineață, însă edilul Capitalei i-a răspuns la telefon abia azi-dimineață.

„Telefonic, am reușit să iau legătura doar în această dimineață, după ora 6.00, cu domnul primar general. Am încercat și în cursul serii (de miercuri - n.r.) să-l sun pe domnul primar. Aveam semnale (despre greva de joi - n.r.), am discutat cu diverse autorități încă din cursul serii, domnul primar general nu mi-a răspuns aseară, mi-a răspuns după ora 6.00 dimineața”, a declarat prefectul Alexandra Văcaru joi într-o conferință de presă, la câteva ore după declanșarea grevei STB.

La rândul său, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune că greva este una ilegală, orchestrată de sindicatul condus de Vasile Petrariu, consilier PSD.

„Acțiunea în instanță e depusă la Tribunalul București de STB, care cere să se constate că acțiunea e ilegală. Privind litigiul de muncă, va fi o cerere de intervenție din partea municipalității, pentru că greva afectează viața a sute de mii de bucureșteni.

Nu e o grevă spontană, ci orchestrată de sindicat, avem dovezi, avem scrise și depuse plângeri penale contra liderilor de sindicat care au orchestrat. Este o grevă politică, principal responsabil e Petrariu, consilier PSD în Consiliul General. Avem dovezi contra lui.

Fac apel la șoferi să înțeleagă gravitatea acțiunii lor și să reia activitatea. Șoferii care participă să știe că sunt deschis la dialog, dar nu prin intermediul liderilor de sindicat. Aștept să desemneze reprezentanți cu care să stăm de vorbă", a declarat Nicușor Dan.