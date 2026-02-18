Polițiștii din România și Republica Moldova au destructurat o rețea de brokeri falși care goleau conturile românilor

Mai multe percheziții au fost realizate marți de polițiștii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Sursa foto: Politia Romana

Polițiștii din România și din Republica Moldova au destructurat o grupare acuzată de înșelăciune prin metoda "investițiilor”, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Mai multe percheziții au fost realizate marți de polițiștii de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul I.P.J. Suceava, în cooperare cu structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

“În continuarea activităților investigative desfășurate într-un dosar penal complex privind săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune prin intermediul platformelor de investiții online, la data de 17.02.2026, polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice – D.G.P.M.B., cu sprijinul I.P.J. Suceava, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Suceava, la sediile a două societăți comerciale cu privire la care au rezultat indicii că ar fi fost utilizate pentru spălarea sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune prin modul de operare investment scam”, transmite Poliția Română, prin intermediul unui comunicat de presă.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unei operațiuni comune cu autoritățile din Republica Moldova, context în care, simultan, pe teritoriul municipiului Chișinău, au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară la adresele unor suspecți cu privire la care au rezultat indicii că ar fi coordonat activitatea unor operatori din cadrul unor call center-uri implicate în comiterea faptelor ce fac obiectul prezentului dosar penal.

Cum acționa gruparea

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 01.01.2025 - 30.08.2025, autorii, acționând în cadrul unor organizații de tip call center, cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova, dar care au acționat și în afara granițelor, s-au recomandat ca fiind brokeri financiari, ori reprezentanți ai unor companii private din domeniul energiei electrice sau gazelor naturale și consultanți în investiții financiare.

Aceștia ar fi indus în eroare persoanele vătămate, determinându-le să investească sume de bani pe platforme online fictive.

Într-un caz documentat, o persoană vătămată a fost determinată să investească suma de 2.438 lei într-o platformă de investiții, să instaleze aplicația de control la distanță AnyDesk, sub pretextul facilitării monitorizării investiției.

Ulterior, autorii au accesat fără drept contul bancar al persoanei vătămate și au efectuat, fără acordul acesteia, cinci tranzacții financiare în cuantum total de 226.600 lei, către mai multe conturi bancare controlate de aceștia.

Pe parcursul anchetei au fost identificate 15 persoane vătămate, prejudiciate cu peste 1.000.000 de lei, fiind induse în eroare prin intermediul unor call center-uri organizate pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, în urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistate patru persoane bănuite că ar fi coordonat activitatea infracțională desfășurată prin intermediul unor call center-uri, iar pe teritoriul României perchezițiile au fost realizate în vederea consolidării materialului probator privind legăturile financiare dintre o societate comercială din Republica Moldova și două societăți comerciale din România, între care există relații economice infracționale.

În urma perchezițiilor efectuate de omologi, au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare, respectiv sume de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.