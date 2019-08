Halucinant! Ce a declarat soția monstrului din Caracal despre butoiul în care ar fi ars-o pe Alexandra

foto: captura Antena 3

Andreea Sava a prezentat, joi, în exclusivitate la "Ediție specială", primele declarații ale soției lui Gheorghe Dincă.

Femeia confirmă perioada în care a stat în luna aprilie în casa groazei alături de Dincă și susține că a văzut lucruri suspecte. În plus, Elena Dincă a confirmat și incidentul relatat de vecini că ar fi fost agresată de soț.

Elena Dincă spune că i s-a părut suspect butoiul pe care soțul ei îl instalese în curtea lor.

"De la data de 24.04.2019 am avut o relaţie foarte bună (normală) cu soţul meu până la data de 23.05.2019, când soţul meu a uitat că a spart o damigeană cu vin din beci cu o zi înainte dând vina pe mine şi reproşându-mi acest lucru, moment în care mi-a şi aplicat o palmă în zona feţei. A doua zi, respectiv 25.04.2019, soţul meu şi-a amintit că el spărsese damigeana cu vin, cerându-şi scuze.

În data de 25.05.2019, în jurul orelor 18.00 mă aflam în grădina locuinţei împreună cu soţil meu udând la porumbi, pe întreaga perioadă soţul meu consumând alcool, respectiv vin şi ţuică. Observând că ajunsese într-o stare avansată de ebrietate i-am solicitat soţului meu să meargă să se culce, însă acesta a devenit violent, a ridicat o spărtură de ciment de pe sol şi a aruncat-o în semn de supărare într-o caroserie de auto, după care a plecat.

Terminând de udat porumbii, în momentul în care am dorit să reintru în curtea propriu-zisă a locuinţei, am constatat faptul că soţul meu închisese poarta de acces şi pentru a ajunge în curte, personal am sărit gardul împrejmuitor. Odată ajunsă în curtea locuinţei şi după ce am mai rezolvat anumite treburi gospodăreşti, am dorit să intru în interiorul locuinţei, constatând că soţul meu se închisese în aceasta pe interior, eu nemaiavând nicio altă cale de acces, aspect ce m-a determinat să-l apelez pe fiul meu Dincă Gheorghe Daniel care locuieşte pe raza Mun. Arad.

I-am relatat acestuia cele petrecute, acesta comunicându-mi că va veni să mă ia şi să stau liniştită că va ajunge repede întrucât în acel moment se afla pe raza Mun. Drobeta Turnu-Severin. După circa 2,5-3 ore, băiatul meu a sosit, am urcat la acesta în autoturism şi, fără a discuta cu soţul meu, am plecat cu fiul meu la locuinţa acestuia din Mun. Arad la care am stat până în prezent.

Precizez faptul că soţul meu, în afară de acea palmă pe care mi-a aplicat-o, nu m-a supus la alte violenţe sau torturi şi nici nu mi-a oferit în această perioadă sau anterior cadouri sub forma bijuteriilor, genţilor, hainelor, cu menţiunea că în data de 24.04.2019, în momentul sosirii în Mun. Caracal, mi-a oferit un buchet de trandafiri roşii. Nu cunosc ca soţul meu să fi avut vreun comportament violent sau ciudat vis-a-vis de copiii mei sau nurorilor mele", a declarat Elena Dincă în fața procurorului.



