Haos în București: tramvaie și troleibuze blocate, copaci prăbușiți și trafic aerian afectat de furtuna de vineri seară

2 minute de citit Publicat la 21:28 03 Oct 2025 Modificat la 21:28 03 Oct 2025

Numeroase linii de tramvai și troleibuz au fost afectate. sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Furtuna puternică ce s-a abătut, vineri seară, asupra Bucureștiului și județului Ilfov a paralizat pentru ore bune traficul din Capitală. Ploile torențiale și rafalele de vânt au provocat acumulări masive de apă pe carosabil, blocând atât transportul public, cât și circulația rutieră pe mai multe artere.

Bd. Gheorghe Ionescu Șișești a fost complet blocat, iar Societatea de Transport București (STB) a anunțat că numeroase linii de tramvai și troleibuz au fost afectate. Problemele au început în jurul orei 19:10, când au fost semnalate primele blocaje:

Bd. Camil Ressu / Str. Liviu Rebreanu – afectate liniile 23, 27, 49.

Str. 11 Iunie / stația Gramont – afectate liniile 7, 23, 27, 47.

Calea Giulești / Șos. Orhideelor – afectate liniile 11, 44.

Șos. Giurgiului / capăt CFR Progresul – afectate liniile 7, 25.

Liviu Rebreanu / stația Pod Lacuri – afectate liniile 23, 27, 49.

Piața Sfânta Vineri (capăt de linie) – afectate liniile 14, 17, 55.

Calea Giulești, stația Vâlsan – afectate o parte din vagoanele liniilor 11, 44.

Str. Mircea Vulcănescu – blocate troleibuzele liniilor 62 și 85.

De asemenea, liniile 73, 125, 141 și 220 au fost blocate pe Bd. Al. Obregia, după intersecția cu Str. Turnu Măgurele, iar linia 311 a fost blocată pe Str. Postăvarului, înainte de stația Sold. Mihale Stelian.

STB precizează că pentru fiecare situație au fost aplicate devieri, pentru a menține continuitatea transportului public, iar actualizările vor fi comunicate în timp real pe pagina oficială a instituției de pe platforma X (Twitter).

Furtuna a lovit puternic și alte zone ale orașului. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un copac s-a prăbușit peste două autoturisme, dintre care unul aflat în mers, pe o stradă din Sectorul 5.

Nici traficul aerian nu a scăpat neatins: Aeroportul Internațional Henri Coandă a raportat întârzieri și perturbări din cauza rafalelor de vânt și a ploilor torențiale.

Autoritățile îi sfătuiesc pe bucureșteni să evite zonele cu acumulări de apă și să urmeze rutele alternative indicate de poliție și STB.