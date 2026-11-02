Haos în nordul Capitalei. Şoferii au aşteptat 4 ore ca să parcurgă 1 kilometru. Ciprian Ciucu: "O să fie trei luni grele"

2 minute de citit Publicat la 19:35 02 Noi 2026 Modificat la 19:57 02 Noi 2026

Haos în nordul Capitalei. Şoferii au aşteptat 4 ore ca să parcurgă 1 kilometru, luni. Ciprian Ciucu: "O să fie trei luni grele". Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Ore întregi pierdute în trafic, nervi întinşi la maximum şi nicio soluţie. Este realitatea pe care mii de bucureşteni o trăiesc zi de zi în drumul spre muncă. Aflat în zona Pipera, Bulevardul Dimitrie Pompeiu din București, supranumit "Bulevardul Corporatiștilor" este complet sufocat de trafic, după ce s-a instituit sens unic pe 600 de metri pentru a se înlocui conducta de apă potabilă. Luni, şoferii au stat şi peste patru ore bară la bară ca să parcurgă un singur kilometru. "Mi-au zis: «Domne, să defrişaţi arborii şi să mutaţi traficul pe trotuar». Nu se poate face acest lucru, o să fie trei luni grele", a declarat Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului Bucureşti.

Bulevardul Dimitrie Pompeiu – unul dintre cele mai aglomerate din Bucureşti şi locul unde zeci de corporatişti aşteaptă zilnic mii de angajaţi care vin cu maşina la birouri. Doar că un drum de un kilometru, care ar trebui să fie parcurs în cateva minute, a ajuns să dureze ore întregi.

Luni, la primele ore ale dimineţii, traficul era complet blocat pe Bulevardul Corporatiștilor. Timp de 20 de minute, un reporter Antena 3 CNN a coborât din maşina pe care a lăsat-o "parcată, în coloană" şi a discutat cu şoferii aflaţi la volan. În tot acest timp, coloana de autoturisme nu s-a mişcat nici măcar un metru.

Un bulevard aglomerat, infrastructură depăşită, lucrări şi ploaie, sunt condiţiile perfecte pentru blocarea completă a nordului capitalei României.

"Din prelungirea Ghencea şi până aici (n.r.: Bulevardul Dimitrie Pompeiu) – 4 ore şi 20 de minute", a declarat unul dintre şoferi pentru Antena 3 CNN.

Un alt tânăr conducător auto a precizat: "De la 12 şi ceva, dar am vreo trei ore, tot la fel, de când stau. Dacă ne mişcăm, să zici că ne mişcăm o maşină şi, după aceea, o jumătate de oră - 40 de minute, stăm pe loc".

Întrebat de reporterul Antena 3 CNN de cât timp nu a înaintat, un şofer care se afla pe Bulevardul Corporatiștilor a răspuns: "De vreo oră, aşteptăm. Nu avem ce să facem".

Cei mai norocoşi dintre şoferi au reuşit să găsească un loc de parcare şi au abandonat maşinile ca să poată ajunge fie la birou, fie în locurile unde aveau treabă.

"Patru ore de la Ploieşti, de trei ore aici, în Bucureşti", a spus un alt şofer.

În acest moment, zona de nord a capitalei este în reabilitare, lucrările vor dura, conform proiectului până la finalul verii viitoare.

"N-am altă soluţie. Am stat eu pe Dimitrie Pompeiu, când veneam la dumneavoastră, o roă şi am luat-o pe jos, decât să... am mers pe jos. Mi-au zis: «Domne, să defrişaţi arborii şi să mutaţi traficul pe trotuar». Nu se poate face acest lucru, o să fie trei luni grele", a explicat Ciprian Ciucu, primarul general al municipiului Bucureşti.

Până atunci şoferii continuă să îşi piardă ore întregi din viaţă, în trafic, în drum spre muncă.