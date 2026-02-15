Hurezeanu, despre decizia lui Nicușor Dan de a accepta invitația lui Trump: Era un moment prea rar ca să fie ocolit

Emil Hurezeanu. sursa foto: Agerpres

Fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că va merge la reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, că această ocazie este prea rară ca să fie ocolită.

„Am aflat că și Italia, cu același statut ca România, de observator, a decis astăzi să meargă. Nu știu dacă decizia Italiei a influențat decizia președintelui Nicușor Dan. Dânsul ne-a promis că reflectă asupra acestei decizii, nu era cazul să reflecte prea mult.

După părerea mea, ar fi fost bine ca această decizie să fi fost luată fără anunțarea premeditării ei, a procesului de reflecție. Ori iei o decizie și o comunici, ori nu o iei și o comunici.

Momentele de întâlnire cu Administrația americană și cu președintele Trump, chiar înaintea întâlnirii bilaterale anunțată pentru această primăvară, sunt prea importante și prea rare ca să fie ocolite. Ar fi fost o prudență ușor de neînțeles, chiar dacă România face parte din NATO, din UE, și a ținut cont în această amânare a deciziei de poziția altor țări, cum ar fi Polonia, Germania sau Franța. Cel puțin Polonia și Germania au restricții legislative în ceea ce privește participarea la o alianță, deși încă nu știm prea bine în ce va consta Consiliul pentru Pace”, a afirmat Hurezeanu.

Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat invitația lui Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. „România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru pace”, a scris el pe Facebook, duminică.

Consiliul Păcii a fost lansat oficial de Donald Trump la sfârşitul lunii ianuarie 2026. Conform liderului american, scopul său este rezolvarea conflictelor globale.