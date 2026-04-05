Imagini cu naveta Orion, în drum spre Lună, surprinse de Observatorul Astronomic București

Traseul capsulei spațiale Orion din cadrul misiunii NASA Artemis 2 spre Lună. Foto: Adrian Sonka/Facebook

Naveta Orion, cu care cei patru astronauți NASA ai misiunii Artemis 2 vor zbura în jurul Lunii în zilele următoare, a fost surprinsă de telescopul Observatorului Astronomic București.

„Ați auzit de ea, acum o și vedeți printre stele. Iată capsula Orion, cu patru astronauți la bord, care se îndreaptă înspre Lună.

L-am fotografiat pe Orion în dimineața de 5 aprilie, în jurul orei 4. Se afla în constelația Scorpionul, nu departe de steaua Antares”, a declarat Adrian Sonka, cercetător în astronomie la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, din București.

„Avea magnitudinea 15 și vedea cum se mișcă de la un minut la altul. La ora 1:30 GMT, Orion se afla la 307.323 km de Pământ.

Capsula are doar 5x3 m, dar iese destul de ușor în imagini. Îmi pare rău că nu se văd și astronauții, dar erau înăuntru”, a spus Sonka, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Cercetătorul în astronomie Adrian Șonka a declarat pentru antena3.ro că zborul capsulei spațiale Orion, în drumul său spre Lună și înapoi spre Pământ, va putea fi monitorizat de către orice pasionat de astronomie care dispune de un telescop.

Monitorizarea zborului capsulei spațiale Orion din cadrul misiunii NASA Artemis 2 este făcută, de asemenea, și de către Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, care va pune la dispoziția publicului din România imaginile captate de telescop și observațiile făcute.