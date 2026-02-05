Imagini de la operațiunea antidrog cu focuri de armă. Momentul în care fiul unui colonel din MAI a fost prins. Cine e Alexandru Găină

Imagini de la operațiunea antidrog oprită cu focuri de armă. Surse: Unul dintre traficanți e Alexandru Găină, fiul unui colonel din MAI. FOTO: Antena 3 CNN

Polițiștii au făcut publice primele imagini de la operaţiunea antidrog cu focuri de armă. Doi agenţi au fost răniţi în momentul în care încercau să oprească traficanţii care aveau patru kilograme de cocaină şi opt de haşiş. Drogurile valorau peste 400.000 de euro, potrivit anchetatorilor. Printre reținuți se află, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, și Găină Alexandru, fiul unui colonel din MAI.

Flagrantul a avut loc pe stradă, polițiștii suspectând o tranzacție cu droguri de aproximativ 12 kg (4 kg cocaină și 8 kg de hașiș). Doi ofițeri au ajuns la spital, după ce au fost loviți cu mașina de unul dintre traficanți, care încerca să fugă. Pentru a-l opri, polițiștii au tras focuri de avertisment.

Totodată, au fost făcute percheziții la Izvorani, în casa fiului colonelului, unde de obicei nu stă nimeni, iar bărbatul merge rar.

Potrivit surselor antena 3 CNN, cei trei traficanți implicați sunt State Stelian zis „nea State”, cunoscut pentru implicarea în trafic de droguri, Alexandru Găină, fiul unui colonel dat afară din MAI în 2007, și Dan Zamfir.

State Stelian avea conexiuni în America Latină, de unde erau aduse drogurile.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.-Structura Centrală, anunță joi că au destructurat un grup infracțional organizat implicat în trafic internațional și intern de droguri de mare risc. Trei persoane au fost cercetate pentru constituirea unui grup infracțional, trafic de droguri de risc și mare risc, deținerea de droguri în vederea consumului propriu și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Începând cu luna octombrie 2025, persoanele investigate au pus bazele unei rețele de trafic internațional de droguri, având conexiuni în mediile narco-traficanților din America Latină și Europa. În scopul obținerii unor beneficii financiare substanțiale, grupul ar fi introdus periodic în România cantități mari de droguri, precum cocaină și hașiș.

În luna ianuarie 2026, două dintre persoanele implicate au mers în Europa de Vest, de unde au procurat și introdus în țară aproximativ 5 kilograme de cocaină și 8 kilograme de hașiș, în valoare de aproximativ 400.000 de euro. Drogurile erau stocate în județul Ilfov și în București, urmând să fie distribuite pe piață, potrivit sursei citate.

Miercuri, una dintre persoanele implicate a fost prinsă în flagrant delict în localitatea Gruiu, în timp ce transporta drogurile cu autoturismul. În încercarea de a scăpa, aceasta a lovit două autospeciale de poliție, rănind doi agenți. Polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, dar fără a provoca victime. Testarea cu aparatul drugtest a arătat că persoana se afla sub influența substanțelor interzise la momentul incidentului, au comunicat anchetatorii.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, în momentul flagrantului, la volanul mașinii era Alexandru Găină, fiul unui colonel dat afară din MAI în 2007. Alexandru Găină are antecedente penale pentru furt de mașini de lux. Este un personaj violent, o figură proeminentă a lumii interlope.

În cadrul operațiunii, au fost efectuate 9 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Constanța, descoperindu-se aproximativ un kilogram de cocaină, hașiș, cântare de mare precizie și înscrisuri relevante. De asemenea, o altă persoană a fost depistată în Voluntari, având asupra sa 80 de grame de rezină de canabis și 21 de grame de cocaină.

Cei trei suspecți au fost reținuți joi, și vor fi duși la instanță cu propunere de arestare preventivă.