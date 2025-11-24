Imagini din centrul de comandă al dronelor israeliene Watchkeeper X, unde Antena 3 CNN a filmat o demonstraţie în direct

1 minut de citit Publicat la 08:59 24 Noi 2025 Modificat la 09:03 24 Noi 2025

Antena 3 CNN a intrat în centrul de comandă al dronelor israeliene Watchkeeper X, fabricate pentru România. Sursa foto: Antena 3 CNN

Primele drone israeliene tactice Watchkeeper X, fabricate pentru România, au fost finalizate şi urmează să fie livrate în următoarea perioadă. Antena 3 CNN a filmat în exclusivitate primele imagini din centrul de comandă al unuia dintre sistemele de ultimă generaţie, destinare Armatei Române.

Fiecare sistem este compus din aeronave fără pilot, alături de staţii de control, echipamente de lansare şi recuperare, precum şi tehnologie avansată de recunoaștere şi supraveghere.

"Este pentru prima dată când o echipă de televiziune are acces la această tehnologie, la aceste sisteme de drone. Vorbim de staţii radar, de centru de comandă şi, bineînţeles, despre dronele respective.

Este o demonstraţie filmată în direct, la o înălţime de 5 km. Drona de sus urmăreşte barca. Sunt imagini foarte strânse.

În cazul Armatei, imaginile din drone pot avea un foarte mare atu: de supraveghere a graniţelor, de culegere de informaţii, pentru că ce se vede pe ecrane ajunge în timp real în centrul de comandă, apoi informațiile ajung şi la autoritățile care comandă aceste drone.

Este inutil să mai spunem cât de mare nevoie are România de aceste drone. Şapte sisteme comandate, trei într-o primă fază. Iată că primele drone de tipul Watchkeeper sunt gata pentru a fi livrate Armatei Române", a relatat Laurenţiu Rădulescu, reporter Antena 3 CNN.