Nu mică i-a fost mirarea când a constatat că în cele două zone de pe autostradă unde ar fi trebuit să se lucreze intens pentru repararea carosabilului nu se afla nici măcar un muncitor.

"Vreau să vă spun o parte din experiența mea din acest weekend. Am fost la mare. Din multe motive nu merg prea des la Marea Neagră: și dacă pleci la mare și dacă pleci la munte, niște ore le petreci în trafic. În momentul în care te întorci, chiar dacă te-ai odihnit un pic, ești plin de nervi.

La mare am avut o experiență foarte bună, acolo unde am stat au fost oameni foarte în regulă, niște oameni minunați unde am mâncat, am văzut locuri frumoase. Când să mă întorc, însă, ca toți ceilalți care s-au întors de la mare, și cred că și de la munte, a fost ceva infernal. Pe două bucăți din Autostrada Soarelui s-a circulat execrabil: mașini bară la bară. Te interesezi și afli că sunt lucrări pe autostradă.

Am vrut să văd ce fel de lucrări sunt și dacă tot suntem în luna iunie, nu chiar la începutul ei. Bun, a fost stare de urgență, a fost stare de alertă, a fost toată această perioadă în care nimeni nu circula și te întrebi 'de la începutul anului până acum nu a fost nimeni în stare să astupe gropile acelea?' Că nu era autostrada distrusă, nu era un bombardament", a spus Mihai Gâdea.