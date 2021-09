În ce constă proba pentru educaţie fizică și autoapărare pe care niciun polițist nu a reușit să o treacă

"Să vedem cum s-a întâmplat una ca asta și să începem cu începutul.", scrie Marian Godină pe blogul său.

"La nivelul IGPR se dorește înființarea unei direcții care să se ocupe de pregătirea fizică și tactică a polițiștilor. E asta o idee bună? Ooo, da, cu siguranță e o idee foarte bună. Doar că de la idee la a pune în practică e cale lungă și anevoioasă.

Astfel, la nivelul fiecărui Inspectorat Județean de Poliție va exista un Serviciu de pregătire, care va avea fiecare câte un șef de serviciu, șapte funcții de ofițeri și o funcție de agent, agent care se va ocupa de instruirea polițiștilor în ceea ce privește conducerea autospecialelor de poliție.

Așadar, în fiecare IPJ trebuie să se caute și să se găsească șapte ofițeri care să fie foarte buni instructori de tragere, foarte buni pe autoapărare etc.

Întrebarea e: a pregătit vreodată Poliția astfel de ofițeri? Sigur că nu, dar acum îi caută.

Dacă erau funcții de agenți, probabil că s-ar fi găsit dintre cei care lucrează deja la SAS-uri, sau alte structuri de operațiuni speciale, căci sunt printre puținii care sunt foarte bine pregătiți, dar asta s-a întâmplat pe banii lor, nu că i-ar fi pregătit Poliția Română.

Așa că, mi-e foarte greu să cred că un agent de la SAS, care își face meseria din pasiune, care a investit mii de euro în pregătirea lui, s-ar transfera la noul serviciu, acolo unde, cel mai probabil ar lucra de luni până vineri, fără nopți, scăzându-i astfel salariul, și așa mic, cu încă vreo 6-7 sute de lei, poate chiar cu mai mult.", scrie Godină

Așa că, acele locuri au fost privite încă de la început ca fiind niște posturi călduțe, numai bune pentru cineva care vrea să vină la serviciu pentru a-i trece timpul și a-i veni leafa.

"Nu văd cum un ofițer de poliție care deja lucrează în sistem, dar nu la SAS, ar putea să fie atât de bine antrenat încât să le treacă"

"Nu zic acum că toți care s-au dus la acel examen s-au dus cu gândul ăsta, cert e că nu au trecut probele, asta însemnând că nu ar fi pregătiți să ocupe un astfel de post. Între noi fie vorba, acele probe nu au fost deloc ușoare și nu văd cum un ofițer de poliție care deja lucrează în sistem, dar nu la SAS, ar putea să fie atât de bine antrenat încât să le treacă.

Ideea e următoarea: vrei un instructor de tragere foarte profi, sa fie f pregătit și fizic, care să fie deja ofițer de poliție și care să accepte un salariu de vreo 4000 de lei.

Un astfel de om, din viața civilă, mai ales prin alte țări, inclusiv în Statele Unite (vezi Ronin sau Instructor Zero) ține stagii de pregătire cu polițiști, inclusiv cu cei din forțele speciale. Doar că, ce să vezi, omul ăla, ca să ajungă la asemenea nivel, s-a antrenat și a topit zeci de mii de euro, așa că dacă vrei să vină să-ți învețe oamenii, te scutură direct și fără „discuți” de câteva alte mii de dolari pe un curs de trei zile."

"Concluzia e că se vrea performanță, dar nu se oferă nimic"

"Concluzia e că se vrea performanță, dar nu se oferă nimic. Poliția Română a sperat că va găsi printre polițiști oameni care s-au pregătit pe banii lor și care se vor oferi să devină instructori pe un salariu mult mai mic. Uite că n-a fost așa și nici nu cred că se va întâmpla asta.

Dar haideți să presupunem că Instructor Zero ar accepta să vină la un stagiu cu polițiștii români. Ce ar zice oare omul ăla, când în fața sa ar fi aliniați vreo 20 de polițiști cu pantofiori făcuți cu cremă, pantaloni de stofă la dungă, cămășuță și caschetă? Ar pleca în secunda doi, vă asigur. Când vine vorba de pregătirea tactică, se începe cu echipamentul.

De fapt ce zic eu de Instructor Zero, faceți un experiment și mergeți la orice sală de sport îmbrăcați ca de nuntă, să vedeți că veți fi dați afară. Ce pregătire vrei să faci îmbrăcat așa?"

"Cum poți să porți pistol pe coapsă, peste pantaloni de stofă la dungă?"

"Cum poți să porți pistol pe coapsă, peste pantaloni de stofă la dungă??? Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns.

Ca o părere, în locul acestei structuri care va păpa mulți bani, având șefi în fiecare județ, mai bine se găsesc doi-trei băieți de la fiecare SAS, care să accepte încă un job part time, acela de a-i instrui pe colegii lor.

În loc de atâtea salarii în plus, salarii de șefi, concedii etc, s-ar plăti în plus doar câțiva agenți de poliție în țară.

Doar că ar mai fi ceva. Când ar veni polițiștii de la rutieră sau ordine publică la ședințele de pregătire? Când să vină, când ei lucrează câte doi oameni pe schimb, chiar unul singur însoțit de un polițist local, la nivelul unei secții? Când să vină șeful de post la pregătire când el e singur la post și n-are nici când să-și ia concediu?

Toată treaba asta eu o văd ca atunci când tu nu ai bani de chirie, dar îți faci un credit ca să pleci în concediu în Maldive. Un fel de „Angajăm profesori, dar nu avem elevi.”

Dar vorbesc și eu doar așa… aici, în Poliție, alții „gândește” pentru mine."

