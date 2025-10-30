Încă puțin și începe Black Friday 2025. Cum ne putem feri de escrocherii și fraude online: Poliția și DNSC recomandă șase metode simple

Black Friday e printre cele mai vulnerabile perioade din an din perspectiva înșelătoriilor online. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Poliţia Română, Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB) avertizează, joi, că perioada campaniilor și ofertelor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva înșelătoriilor online. Autoritățile recomandă șase metode prin care ne putem feri de fraude, dacă facem cumpărături online de Black Friday 2025.

Infractorii cibernetici profită de interesul crescut pentru reduceri şi de volumul mare de tranzacţii online şi recurg la site-uri false, site-uri clonă, oferte prea bune pentru a fi adevărate şi diverse metode de inginerie socială, cu scopul de a induce în eroare cumpărătorii să îşi ofere date sensibile, dar mai ales datele de card.

Cele mai folosite metode de fraudă online

Printre cele mai frecvente metode de fraudă se numără:

Crearea de site-uri false sau clonate, care imită în detaliu paginile unor magazine legitime;

Trimiterea de mesaje şi e-mail-uri de tip phishing, care par a fi expediate de companii cunoscute, bănci sau instituţii publice;

Publicarea şi promovarea de anunţuri frauduloase pe reţelele sociale, care promit reduceri spectaculoase;

Comercializarea de produse contrafăcute, prezentate drept articole de brand; Solicitarea plăţii prin metode nesigure, care pot duce la compromiterea datelor de card.

Șase lucruri pe care le putem face de Black Friday pentru a ne feri de escrocherii online

Recomandări pentru prevenirea fraudelor online de Black Friday:

1. Verificarea sursei mesajelor primite.

În perioada campaniilor de reduceri, utilizatorii pot primi mesaje care par a fi transmise în numele unor instituţii sau companii cunoscute - servicii poştale, firme de curierat, instituţii bancare sau operatori de telecomunicaţii. Astfel de comunicări pot include informaţii false privind colete blocate, solicitarea actualizării datelor de client sau oferte exclusive.

Nu accesaţi linkurile primite!

Aceste mesaje trebuie tratate cu maximum de prudenţă, în special dacă conţin fişiere ataşate, link-uri scurtate ori domenii suspecte. Instituţiile şi companiile autentice nu solicită prin e-mail sau SMS date confidenţiale. Situaţiile reale pot fi verificate exclusiv pe site- urile oficiale, accesate manual, nu prin link-urile primite.

2. Verificarea autenticităţii magazinului online.

Se recomandă efectuarea cumpărăturilor doar de pe platforme care oferă:

adresă web securizată (https://);

date de identificare clare ale companiei;

informaţii complete despre livrare, retur şi contact.

Magazinele virtuale nou apărute sau cu informaţii incomplete (care nu prezintă elementele de mai sus) trebuie verificate suplimentar, cu atenţie sporită.

3. Atenţie la ofertele nerealist de avantajoase ("prea bune ca să fie adevărate").

Infractorii cibernetici exploatează graba cumpărătorilor şi construiesc site-uri care imită perfect magazinele autentice, inclusiv elementele vizuale şi politicile comerciale.

Reduceri de 80-90% la produse de brand sau la dispozitive scumpe reprezintă, în majoritatea cazurilor, semnale clare de fraudă.

Se recomandă compararea preţurilor pe mai multe platforme şi verificarea atentă a domeniului site-ului, mai ales dacă acesta foloseşte extensii neobişnuite (.shop, .store etc.).

4. Utilizarea exclusivă a metodelor de plată sigure.

Plata trebuie efectuată doar prin canale securizate, care oferă autentificare suplimentară şi confirmări în timp real.

Se recomandă evitarea transferurilor directe către conturi personale sau plata prin link-uri primite pe reţele de socializare sau aplicaţii de mesagerie.

Se recomandă vigilenţă sporită la salvarea datelor cardului! Acestea nu trebuie salvate automat pe platforme necunoscute. Efectuaţi tranzacţii când sunteţi conectaţi la reţele de internet sigure.

5. Păstrarea dovezilor tranzacţiilor efectuate.

Salvează confirmările de plată, facturile, e-mail-urile şi capturile de ecran. Acestea pot fi esenţiale în cazul unei reclamaţii.

În situaţia identificării unei tranzacţii neautorizate, este necesară informarea imediată a instituţiei bancare, sesizarea Poliţiei, precum şi raportarea fraudei către Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro

6. Monitorizarea periodică a conturilor bancare.

Verifică periodic conturile tale bancare. Monitorizează tranzacţiile şi activează alertele automate din aplicaţiile bancare. Astfel, poţi detecta rapid orice activitate suspectă şi poţi bloca accesul neautorizat.